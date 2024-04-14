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Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 14.04.2024
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T21:58
2024-04-14T21:58
2024-04-14T22:57
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белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны."Четырнадцатого апреля около 21:05 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.Ранее в воскресенье в небе над регионом ликвидировали три дрона.ВСУ регулярно запускают беспилотники для атак на объекты в Белгородской области, их перехватывают российские силы ПВО.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
МО РФ: ПВО уничтожила 2 украинских БПЛА над Белгородской областью