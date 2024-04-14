https://ria.ru/20240414/bespilotnik-1940020766.html

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 14.04.2024

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T21:58

2024-04-14T21:58

2024-04-14T22:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны."Четырнадцатого апреля около 21:05 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.Ранее в воскресенье в небе над регионом ликвидировали три дрона.ВСУ регулярно запускают беспилотники для атак на объекты в Белгородской области, их перехватывают российские силы ПВО.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, россия, безопасность