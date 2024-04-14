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Бербок обратилась к иранскому коллеге по поводу Израиля - РИА Новости, 14.04.2024
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23:22 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/berbok-1940028094.html
Бербок обратилась к иранскому коллеге по поводу Израиля
Бербок обратилась к иранскому коллеге по поводу Израиля - РИА Новости, 14.04.2024
Бербок обратилась к иранскому коллеге по поводу Израиля
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела в воскресенье телефонный разговор коллегой из Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом, в ходе которого потребовала не проводить... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T23:22
2024-04-14T23:22
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
анналена бербок
хосейн амир абдоллахиан
армия обороны израиля (цахал)
мид германии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела в воскресенье телефонный разговор коллегой из Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом, в ходе которого потребовала не проводить больше атак на Израиль и освободить захваченное судно MSC Aries, сообщил МИД ФРГ. "В очередном телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Амир Абдоллахианом сегодня Анналена Бербок решительно осудила атаку на Израиль. Она потребовала у Ирана немедленно прекратить любое насилие в отношении Израиля, освободить MSC Aries и способствовать деэскалации", - написал МИД ФРГ в социальной сети Х. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Ранее иранские СМИ сообщили, что подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. На борту находятся 25 членов экипажа. Как пишет агентство, судно шло под португальским флагом, его собственником выступает компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера. Инцидент произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил. Посольство РФ в Иране заявило, что находится в постоянном контакте с иранскими властями для выяснения деталей нахождения гражданина России на судне Aries.
https://ria.ru/20240414/israel-1940021902.html
https://ria.ru/20240414/iran-1940012549.html
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иран
израиль
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), анналена бербок, хосейн амир абдоллахиан, армия обороны израиля (цахал), мид германии, министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Анналена Бербок, Хосейн Амир Абдоллахиан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), МИД Германии, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Бербок обратилась к иранскому коллеге по поводу Израиля

Бербок потребовала больше не атаковать Израиль и освободить судно MSC Aries

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела в воскресенье телефонный разговор коллегой из Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом, в ходе которого потребовала не проводить больше атак на Израиль и освободить захваченное судно MSC Aries, сообщил МИД ФРГ.
"В очередном телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Амир Абдоллахианом сегодня Анналена Бербок решительно осудила атаку на Израиль. Она потребовала у Ирана немедленно прекратить любое насилие в отношении Израиля, освободить MSC Aries и способствовать деэскалации", - написал МИД ФРГ в социальной сети Х.
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны
Вчера, 22:10
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
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Пентагон прокомментировал атаку Ирана на Израиль
Вчера, 20:47
Ранее иранские СМИ сообщили, что подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. На борту находятся 25 членов экипажа. Как пишет агентство, судно шло под португальским флагом, его собственником выступает компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера.
Инцидент произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил. Посольство РФ в Иране заявило, что находится в постоянном контакте с иранскими властями для выяснения деталей нахождения гражданина России на судне Aries.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Анналена БербокХосейн Амир АбдоллахианАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)МИД ГерманииМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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