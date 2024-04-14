https://ria.ru/20240414/bayden-1939895887.html

Байден заявил, что Израиль должен считать эту ночь победой

Байден заявил, что Израиль должен считать эту ночь победой - РИА Новости, 14.04.2024

Байден заявил, что Израиль должен считать эту ночь победой

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху якобы заявил, что Израиль должен считать сегодняшнюю ночь... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T06:42

2024-04-14T06:42

2024-04-14T06:42

в мире

иран

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биньямин нетаньяху

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху якобы заявил, что Израиль должен считать сегодняшнюю ночь "победой", поскольку удары Ирана были в основном безуспешными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США. Ранее Байден заявил, что Израилю при содействии Штатов удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники. "Израиль должен считать сегодняшнюю ночь победой, поскольку, по текущей оценке США, атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля", - говорится в сообщении телеканала. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/dzhonson-1939892401.html

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