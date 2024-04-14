Байден заявил, что Израиль должен считать эту ночь победой
CNN: Байден заявил Нетаньяху, что удары Ирана были безуспешными
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху якобы заявил, что Израиль должен считать сегодняшнюю ночь "победой", поскольку удары Ирана были в основном безуспешными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.
Ранее Байден заявил, что Израилю при содействии Штатов удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники.
"Израиль должен считать сегодняшнюю ночь победой, поскольку, по текущей оценке США, атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля", - говорится в сообщении телеканала.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.