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Байден заявил, что Израиль должен считать эту ночь победой - РИА Новости, 14.04.2024
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06:42 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/bayden-1939895887.html
Байден заявил, что Израиль должен считать эту ночь победой
Байден заявил, что Израиль должен считать эту ночь победой - РИА Новости, 14.04.2024
Байден заявил, что Израиль должен считать эту ночь победой
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху якобы заявил, что Израиль должен считать сегодняшнюю ночь... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:42
2024-04-14T06:42
в мире
иран
израиль
сша
джо байден
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху якобы заявил, что Израиль должен считать сегодняшнюю ночь "победой", поскольку удары Ирана были в основном безуспешными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США. Ранее Байден заявил, что Израилю при содействии Штатов удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники. "Израиль должен считать сегодняшнюю ночь победой, поскольку, по текущей оценке США, атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля", - говорится в сообщении телеканала. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/dzhonson-1939892401.html
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в мире, иран, израиль, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, США, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Байден заявил, что Израиль должен считать эту ночь победой

CNN: Байден заявил Нетаньяху, что удары Ирана были безуспешными

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху якобы заявил, что Израиль должен считать сегодняшнюю ночь "победой", поскольку удары Ирана были в основном безуспешными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.
Ранее Байден заявил, что Израилю при содействии Штатов удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники.
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"Израиль должен считать сегодняшнюю ночь победой, поскольку, по текущей оценке США, атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля", - говорится в сообщении телеканала.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранИзраильСШАДжо БайденБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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