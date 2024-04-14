https://ria.ru/20240414/bayden-1939890251.html
Байден говорил, что Нетаньяху пытается втянуть США в конфликт, пишут СМИ
Байден говорил, что Нетаньяху пытается втянуть США в конфликт, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Байден говорил, что Нетаньяху пытается втянуть США в конфликт, пишут СМИ
Президент США Джо Байден в частном порядке выражал озабоченность тем, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху пытается еще глубже втянуть США в широкий конфликт... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:11
2024-04-14T05:11
2024-04-14T05:11
в мире
сша
израиль
ближний восток
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в частном порядке выражал озабоченность тем, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху пытается еще глубже втянуть США в широкий конфликт на Ближнем Востоке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Байден в частном порядке выражал обеспокоенность тем, что Нетаньяху пытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20240414/ssha-1939888246.html
сша
израиль
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bf815d8bb6a20a3c05edf5b45de8f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, ближний восток, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Байден говорил, что Нетаньяху пытается втянуть США в конфликт, пишут СМИ
NBC: Байден выражал озабоченность из-за втягивания США в конфликт Израиля