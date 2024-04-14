https://ria.ru/20240414/bayden-1939890251.html

Байден говорил, что Нетаньяху пытается втянуть США в конфликт, пишут СМИ

Байден говорил, что Нетаньяху пытается втянуть США в конфликт, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Байден говорил, что Нетаньяху пытается втянуть США в конфликт, пишут СМИ

Президент США Джо Байден в частном порядке выражал озабоченность тем, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху пытается еще глубже втянуть США в широкий конфликт... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T05:11

2024-04-14T05:11

2024-04-14T05:11

в мире

сша

израиль

ближний восток

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в частном порядке выражал озабоченность тем, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху пытается еще глубже втянуть США в широкий конфликт на Ближнем Востоке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Байден в частном порядке выражал обеспокоенность тем, что Нетаньяху пытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20240414/ssha-1939888246.html

сша

израиль

ближний восток

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в мире, сша, израиль, ближний восток, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем