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Байден говорил, что Нетаньяху пытается втянуть США в конфликт, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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05:11 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/bayden-1939890251.html
Байден говорил, что Нетаньяху пытается втянуть США в конфликт, пишут СМИ
Байден говорил, что Нетаньяху пытается втянуть США в конфликт, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Байден говорил, что Нетаньяху пытается втянуть США в конфликт, пишут СМИ
Президент США Джо Байден в частном порядке выражал озабоченность тем, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху пытается еще глубже втянуть США в широкий конфликт... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:11
2024-04-14T05:11
в мире
сша
израиль
ближний восток
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в частном порядке выражал озабоченность тем, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху пытается еще глубже втянуть США в широкий конфликт на Ближнем Востоке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Байден в частном порядке выражал обеспокоенность тем, что Нетаньяху пытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20240414/ssha-1939888246.html
сша
израиль
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в мире, сша, израиль, ближний восток, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Байден говорил, что Нетаньяху пытается втянуть США в конфликт, пишут СМИ

NBC: Байден выражал озабоченность из-за втягивания США в конфликт Израиля

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в частном порядке выражал озабоченность тем, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху пытается еще глубже втянуть США в широкий конфликт на Ближнем Востоке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Байден в частном порядке выражал обеспокоенность тем, что Нетаньяху пытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт", - говорится в сообщении телеканала.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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В миреСШАИзраильБлижний ВостокДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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