https://ria.ru/20240414/barbashov-1939901704.html
Барбашов рассказал, как в 2014 году ополченцы разгромили мехбригаду ВСУ
Барбашов рассказал, как в 2014 году ополченцы разгромили мехбригаду ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024
Барбашов рассказал, как в 2014 году ополченцы разгромили мехбригаду ВСУ
В 2014 году несколько десятков ополченцев в ЛНР разгромили механизированную бригаду ВСУ, рассказал РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:38
2024-04-14T07:38
2024-04-14T07:38
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
россия
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136022/60/1360226089_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_53f3cd2b826de9ca0ab399aeb2acb9ee.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 апр - РИА Новости. В 2014 году несколько десятков ополченцев в ЛНР разгромили механизированную бригаду ВСУ, рассказал РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, который был участником луганского ополчения. Десять лет назад участники госпереворота на Украине начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса. "Было такое некоторое отчаянье смертников, была решимость фактически с голыми руками выступать против армии, и малым числом удавалось делать действительно эпохальные вещи. Так, несколько десятков ребят разгромили 80-ю механизированную бригаду по пути в Луганский аэропорт - это подвиг, о котором мало кто знает, но тогда он воодушевил все луганское ополчение", - рассказал Барбашов. Барбашов отметил, что в его отряде были люди из Харькова, Днепропетровска, Одессы, из Николаева был только он. "Дух единения всех, кто встал против украинского нацистского режима, объединил всю Украину, были ребята даже с западной Украины", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240412/sekret-1939455148.html
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136022/60/1360226089_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_8d3cd0a9306b282ee7b14a75fa923555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия, донбасс
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Донбасс
Барбашов рассказал, как в 2014 году ополченцы разгромили мехбригаду ВСУ
Барбашов: в 2014 году несколько десятков ополченцев разгромили мехбригаду ВСУ