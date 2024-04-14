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Балерина Александра Ежунова умерла в возрасте 41 года

Балерина Александра Ежунова умерла в возрасте 41 года - РИА Новости, 14.04.2024

Балерина Александра Ежунова умерла в возрасте 41 года

В Донецке в возрасте 41 года умерла артистка балета Александра Ежунова, сообщила художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T16:53

2024-04-14T16:53

2024-04-14T17:44

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Донецке в возрасте 41 года умерла артистка балета Александра Ежунова, сообщила художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова на своей странице в VK. "Сегодня коллектив театра потрясен трагическим известием <...> Эта невосполнимая утрата отозвалась болью в каждом из нас", — написала она.По ее словам, Ежунова умерла 13 апреля, у нее остановилось сердце.Волкова рассказала, что артистка пришла в театр двадцать лет назад. За время службы она сыграла более чем в 40 постановках.

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