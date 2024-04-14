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Балерина Александра Ежунова умерла в возрасте 41 года - РИА Новости, 14.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:53 14.04.2024 (обновлено: 17:44 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/balet-1939984222.html
Балерина Александра Ежунова умерла в возрасте 41 года
Балерина Александра Ежунова умерла в возрасте 41 года - РИА Новости, 14.04.2024
Балерина Александра Ежунова умерла в возрасте 41 года
В Донецке в возрасте 41 года умерла артистка балета Александра Ежунова, сообщила художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T16:53
2024-04-14T17:44
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Донецке в возрасте 41 года умерла артистка балета Александра Ежунова, сообщила художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова на своей странице в VK. "Сегодня коллектив театра потрясен трагическим известием &lt;...&gt; Эта невосполнимая утрата отозвалась болью в каждом из нас", — написала она.По ее словам, Ежунова умерла 13 апреля, у нее остановилось сердце.Волкова рассказала, что артистка пришла в театр двадцать лет назад. За время службы она сыграла более чем в 40 постановках.
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Балерина Александра Ежунова умерла в возрасте 41 года

Известная донецкая балерина Александра Ежунова умерла на 42-м году жизни

© Музыкально-драматический театр им. М.М. Бровуна Александра Ежунова
 Александра Ежунова
© Музыкально-драматический театр им. М.М. Бровуна
Александра Ежунова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Донецке в возрасте 41 года умерла артистка балета Александра Ежунова, сообщила художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова на своей странице в VK.

"Сегодня коллектив театра потрясен трагическим известием <...> Эта невосполнимая утрата отозвалась болью в каждом из нас", — написала она.
По ее словам, Ежунова умерла 13 апреля, у нее остановилось сердце.
Волкова рассказала, что артистка пришла в театр двадцать лет назад. За время службы она сыграла более чем в 40 постановках.
 
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