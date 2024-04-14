Задержанные рейсы "Аэрофлота" в Египет и ОАЭ готовятся к вылету
Задержанные ради безопасности рейсы "Аэрофлота" в Египет и ОАЭ готовят к вылету
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рейсы "Аэрофлота" в Египет и ОАЭ, которые были задержаны в целях безопасности на фоне ситуации в Израиле, готовятся к вылету, сообщили в авиакомпании.
"Рейсы "Аэрофлота" в Египет и ОАЭ, задержанные ранее, готовятся к вылету. Вылеты рейсов планируются на следующее время (время указано московское): SU424 Москва - Хургада 9.00 (вылетел); SU425 Хургада - Москва 16.45; SU732 Санкт-Петербург - Хургада 10.00; SU733 Хургада - Санкт-Петербург 19.00; SU524 Москва - Дубай 11.00; SU525 Дубай - Москва 17.50; SU520 Москва - Дубай 11.00; SU521 Дубай - Москва 18.20; SU422 Москва - Хургада 10.30; SU423 Хургада - Москва 18.20; SU426 Москва - Шарм-Эль-Шейх 10.30; SU427 Шарм-Эль-Шейх - Москва 18.30; SU530 Москва - Абу-Даби 11.15; SU531 Абу-Даби - Москва 17.50", - говорится в сообщении.
Ранее Росавиация сообщала, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений в связи с закрытием воздушного пространства в этих странах.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.