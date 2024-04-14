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Задержанные рейсы "Аэрофлота" в Египет и ОАЭ готовятся к вылету

Задержанные рейсы "Аэрофлота" в Египет и ОАЭ готовятся к вылету - РИА Новости, 14.04.2024

Задержанные рейсы "Аэрофлота" в Египет и ОАЭ готовятся к вылету

Рейсы "Аэрофлота" в Египет и ОАЭ, которые были задержаны в целях безопасности на фоне ситуации в Израиле, готовятся к вылету, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T10:03

2024-04-14T10:03

2024-04-14T10:03

в мире

москва

хургада

израиль

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рейсы "Аэрофлота" в Египет и ОАЭ, которые были задержаны в целях безопасности на фоне ситуации в Израиле, готовятся к вылету, сообщили в авиакомпании. "Рейсы "Аэрофлота" в Египет и ОАЭ, задержанные ранее, готовятся к вылету. Вылеты рейсов планируются на следующее время (время указано московское): SU424 Москва - Хургада 9.00 (вылетел); SU425 Хургада - Москва 16.45; SU732 Санкт-Петербург - Хургада 10.00; SU733 Хургада - Санкт-Петербург 19.00; SU524 Москва - Дубай 11.00; SU525 Дубай - Москва 17.50; SU520 Москва - Дубай 11.00; SU521 Дубай - Москва 18.20; SU422 Москва - Хургада 10.30; SU423 Хургада - Москва 18.20; SU426 Москва - Шарм-Эль-Шейх 10.30; SU427 Шарм-Эль-Шейх - Москва 18.30; SU530 Москва - Абу-Даби 11.15; SU531 Абу-Даби - Москва 17.50", - говорится в сообщении. Ранее Росавиация сообщала, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений в связи с закрытием воздушного пространства в этих странах. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T10:03 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, хургада, израиль, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между ираном и израилем