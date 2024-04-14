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Названы лучшие способы поиска дешевых авиабилетов - РИА Новости, 14.04.2024
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02:15 14.04.2024
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Названы лучшие способы поиска дешевых авиабилетов
Названы лучшие способы поиска дешевых авиабилетов - РИА Новости, 14.04.2024
Названы лучшие способы поиска дешевых авиабилетов
Универсального и 100-процентно эффективного способа купить самый дешевый авиабилет не существует, но есть несколько способов, существенно увеличивающих эту... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:15
2024-04-14T02:15
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МОСКВА, 14апр — РИА Новости. Универсального и 100-процентно эффективного способа купить самый дешевый авиабилет не существует, но есть несколько способов, существенно увеличивающих эту вероятность, рассказал в интервью агентству “Прайм” директор по продукту Яндекс Путешествий Евгений Абрамзон.Он напомнил, что авиакомпании применяют динамическое ценообразование, меняя стоимость билетов в зависимости от текущего спроса. Поэтому важно выбрать верное время для покупки. За полгода до вылета — слишком рано: такой срок оправдан лишь в случае субсидированных полетных программ, например, на Дальний Восток. А вот за пару месяцев есть шанс получить выгодное предложение.Чем ближе к вылету, тем меньше окно выбора — самые лучшие билеты уже расходятся. Однако бывает, что авиакомпания в последний момент ставит на рейс другой борт, с бОльшим числом кресел. Тогда дешевые тарифы вновь поступают в продажу.Есть смысл в выборе дня недели и даже часа вылета. Самый востребованный — вечер пятницы и утро субботы: так можно присоединить к поездке выходные. Вылеты в середине недели обычно дешевле. Быстрее всего раскупают утренние и вечерние перелеты — люди не хотят разбивать день. А вот предложения с вылетом в обеденное время расходятся хуже, заключил Абрамзон.
https://ria.ru/20240413/puteshestviya-1933019549.html
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экономика, россия, новости - туризм
Экономика, Россия, Новости - Туризм
Названы лучшие способы поиска дешевых авиабилетов

Эксперт Абрамзон: быстрее всего раскупают утренние и вечерние перелеты

© Depositphotos.com / Ali MuftiСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Depositphotos.com / Ali Mufti
Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 14апр — РИА Новости. Универсального и 100-процентно эффективного способа купить самый дешевый авиабилет не существует, но есть несколько способов, существенно увеличивающих эту вероятность, рассказал в интервью агентству “Прайм” директор по продукту Яндекс Путешествий Евгений Абрамзон.
Он напомнил, что авиакомпании применяют динамическое ценообразование, меняя стоимость билетов в зависимости от текущего спроса. Поэтому важно выбрать верное время для покупки. За полгода до вылета — слишком рано: такой срок оправдан лишь в случае субсидированных полетных программ, например, на Дальний Восток. А вот за пару месяцев есть шанс получить выгодное предложение.
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Чем ближе к вылету, тем меньше окно выбора — самые лучшие билеты уже расходятся. Однако бывает, что авиакомпания в последний момент ставит на рейс другой борт, с бОльшим числом кресел. Тогда дешевые тарифы вновь поступают в продажу.
Есть смысл в выборе дня недели и даже часа вылета. Самый востребованный — вечер пятницы и утро субботы: так можно присоединить к поездке выходные. Вылеты в середине недели обычно дешевле. Быстрее всего раскупают утренние и вечерние перелеты — люди не хотят разбивать день. А вот предложения с вылетом в обеденное время расходятся хуже, заключил Абрамзон.
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