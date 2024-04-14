https://ria.ru/20240414/avariya-1940027314.html

После аварии на фуникулере в Анталье арестовали пять человек

После аварии на фуникулере в Анталье арестовали пять человек - РИА Новости, 14.04.2024

После аварии на фуникулере в Анталье арестовали пять человек

Суд арестовал в воскресенье пять человек в рамках расследования аварии на фуникулере в турецкой Анталье, в результате которой погиб человек и пострадали 17,... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T23:12

2024-04-14T23:12

2024-04-14T23:13

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СТАМБУЛ, 14 апр — РИА Новости. Суд арестовал в воскресенье пять человек в рамках расследования аварии на фуникулере в турецкой Анталье, в результате которой погиб человек и пострадали 17, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. Часть опоры фуникулера оторвалась в пятницу и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек, есть раненые. Движение фуникулера было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы почти две сотни человек. Среди пострадавших россиян нет. Спасатели лишь спустя 23 часа завершили эвакуацию всех 174 человек, застрявших в кабинках после аварии. "После оценки предварительного отчета экспертов... были арестованы 5 человек из 14 задержанных ранее, в отношении 8 введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу", - сообщил Тунч в соцсети X. По данным агентства IHA, среди арестованных префект района Кепез в Анталье Месут Коджагёз, который ранее возглавлял компанию ANET, управляющую фуникулером. Мэр Антальи Мухиттин Бёджек ранее заявил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные и ежемесячные проверки. Министр юстиции ранее заявил, что, согласно предварительным данным, причиной аварии стала коррозия металлических конструкций, также установлено отсутствие плана эвакуации на случай ЧС у эксплуатирующей фуникулер компании.

https://ria.ru/20240206/kurort-1925753431.html

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в мире, анталья (провинция), турция