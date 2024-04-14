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В центре Саратова машина сбила пешехода после драки
В центре Саратова машина сбила пешехода после драки - РИА Новости, 14.04.2024
В центре Саратова машина сбила пешехода после драки
Полиция проверяет информацию о драке на центральной пешеходной улице Саратова, после которой легковой автомобиль сбил пешехода, водитель и его пассажир... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:52
2024-04-14T17:52
2024-04-14T17:52
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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о драке на центральной пешеходной улице Саратова, после которой легковой автомобиль сбил пешехода, водитель и его пассажир доставлены в полицию, пострадавший госпитализирован, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. Сообщение о сбитом пешеходе на проспекте Столыпина в центре города поступило в полицию в воскресенье около 6.00 (5.00 мск). "Обнаружен автомобиль "Лада Приора", на котором сбили пешехода, водитель и его пассажир доставлены в отдел полиции для разбирательства. Доставленными оказались местные жители 2002 и 1999 годов рождения. Пострадавший в ДТП госпитализирован… Также проверяется появившаяся в соцсетях информация о драке, предшествовавшей вышеуказанному ДТП. На данный момент сведений из медицинских организаций о доставлении к ним пострадавших в результате драки не поступало, также не поступало заявлений и сообщений от свидетелей конфликта", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении водителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", частям 1 и 4 статьи 12.16 КоАП РФ "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги", а также возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП".
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происшествия, авто, россия, саратов
Происшествия, Авто, Россия, Саратов
В центре Саратова машина сбила пешехода после драки
МВД: в центре Саратова машина сбила пешехода после драки, водителя задержали
САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости.
Полиция проверяет информацию о драке на центральной пешеходной улице Саратова, после которой легковой автомобиль сбил пешехода, водитель и его пассажир доставлены в полицию, пострадавший госпитализирован, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале
.
Сообщение о сбитом пешеходе на проспекте Столыпина в центре города поступило в полицию в воскресенье около 6.00 (5.00 мск).
"Обнаружен автомобиль "Лада Приора", на котором сбили пешехода, водитель и его пассажир доставлены в отдел полиции для разбирательства. Доставленными оказались местные жители 2002 и 1999 годов рождения. Пострадавший в ДТП госпитализирован… Также проверяется появившаяся в соцсетях информация о драке, предшествовавшей вышеуказанному ДТП. На данный момент сведений из медицинских организаций о доставлении к ним пострадавших в результате драки не поступало, также не поступало заявлений и сообщений от свидетелей конфликта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении водителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", частям 1 и 4 статьи 12.16 КоАП РФ "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги", а также возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП".