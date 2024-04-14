https://ria.ru/20240414/avariya-1939991847.html

В центре Саратова машина сбила пешехода после драки

В центре Саратова машина сбила пешехода после драки - РИА Новости, 14.04.2024

В центре Саратова машина сбила пешехода после драки

Полиция проверяет информацию о драке на центральной пешеходной улице Саратова, после которой легковой автомобиль сбил пешехода, водитель и его пассажир... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T17:52

2024-04-14T17:52

2024-04-14T17:52

происшествия

авто

россия

саратов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о драке на центральной пешеходной улице Саратова, после которой легковой автомобиль сбил пешехода, водитель и его пассажир доставлены в полицию, пострадавший госпитализирован, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. Сообщение о сбитом пешеходе на проспекте Столыпина в центре города поступило в полицию в воскресенье около 6.00 (5.00 мск). "Обнаружен автомобиль "Лада Приора", на котором сбили пешехода, водитель и его пассажир доставлены в отдел полиции для разбирательства. Доставленными оказались местные жители 2002 и 1999 годов рождения. Пострадавший в ДТП госпитализирован… Также проверяется появившаяся в соцсетях информация о драке, предшествовавшей вышеуказанному ДТП. На данный момент сведений из медицинских организаций о доставлении к ним пострадавших в результате драки не поступало, также не поступало заявлений и сообщений от свидетелей конфликта", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении водителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", частям 1 и 4 статьи 12.16 КоАП РФ "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги", а также возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП".

https://ria.ru/20231212/voditel-1915401527.html

россия

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, россия, саратов