https://ria.ru/20240414/ataka-1940028271.html

США призвали СБ ООН осудить атаку Ирана на Израиль

США призвали СБ ООН осудить атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

США призвали СБ ООН осудить атаку Ирана на Израиль

Атака Ирана на Израиль заслуживает ответа, США ожидают, что все 15 членов СБ ООН осудят это нападение, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T23:23

2024-04-14T23:23

2024-04-14T23:23

в мире

израиль

иран

сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ООН, 14 апр - РИА Новости. Атака Ирана на Израиль заслуживает ответа, США ожидают, что все 15 членов СБ ООН осудят это нападение, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. "Вчера мы видели беспрецедентную атаку против Израиля со стороны страны, которая собиралась уничтожить страну. Такая атака беспрецедентна. Мы надеемся увидеть на этом заседании полное осуждение от всех 15 членов этих беспрецедентных атак против Израиля", -сказал Вуд. По его словам, нападение заслуживает ответа. "Мы хотим увидеть, чтобы напряжённость снизилась. Никто не знает, что будет делать Иран. Я не знаю, что Израиль теперь сделает", - добавил он.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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в мире, израиль, иран, сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем