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США призвали СБ ООН осудить атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
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23:23 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/ataka-1940028271.html
США призвали СБ ООН осудить атаку Ирана на Израиль
США призвали СБ ООН осудить атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
США призвали СБ ООН осудить атаку Ирана на Израиль
Атака Ирана на Израиль заслуживает ответа, США ожидают, что все 15 членов СБ ООН осудят это нападение, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T23:23
2024-04-14T23:23
в мире
израиль
иран
сша
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ООН, 14 апр - РИА Новости. Атака Ирана на Израиль заслуживает ответа, США ожидают, что все 15 членов СБ ООН осудят это нападение, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. "Вчера мы видели беспрецедентную атаку против Израиля со стороны страны, которая собиралась уничтожить страну. Такая атака беспрецедентна. Мы надеемся увидеть на этом заседании полное осуждение от всех 15 членов этих беспрецедентных атак против Израиля", -сказал Вуд. По его словам, нападение заслуживает ответа. "Мы хотим увидеть, чтобы напряжённость снизилась. Никто не знает, что будет делать Иран. Я не знаю, что Израиль теперь сделает", - добавил он.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
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в мире, израиль, иран, сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США призвали СБ ООН осудить атаку Ирана на Израиль

США выразили надежду, что все 15 членов СБ ООН осудят атаку Ирана на Израиль

© AP Photo / Adam SchultzПрезидент США Джо Байден общается с командой по нацбезопасности, собравшейся в Белом доме в связи с событиями на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024
Президент США Джо Байден общается с командой по нацбезопасности, собравшейся в Белом доме в связи с событиями на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Adam Schultz
Президент США Джо Байден общается с командой по нацбезопасности, собравшейся в Белом доме в связи с событиями на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
ООН, 14 апр - РИА Новости. Атака Ирана на Израиль заслуживает ответа, США ожидают, что все 15 членов СБ ООН осудят это нападение, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
"Вчера мы видели беспрецедентную атаку против Израиля со стороны страны, которая собиралась уничтожить страну. Такая атака беспрецедентна. Мы надеемся увидеть на этом заседании полное осуждение от всех 15 членов этих беспрецедентных атак против Израиля", -сказал Вуд.
По его словам, нападение заслуживает ответа.
"Мы хотим увидеть, чтобы напряжённость снизилась. Никто не знает, что будет делать Иран. Я не знаю, что Израиль теперь сделает", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
 
В миреИзраильИранСШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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