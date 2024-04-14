Словакия осудила атаки Ирана на Израиль
МИД Словакии осудил атаки Ирана на Израиль
© AP Photo / Ariel SchalitБеспилотный летательный аппарат ВВС Израиля поднятый в небо для отражения атаки со стороны Ирана. 14 апреля 2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля поднятый в небо для отражения атаки со стороны Ирана. 14 апреля 2024
БРАТИСЛАВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Словакии осудило атаки Ирана на Израиль, следует из заявления ведомства.
"Словакия как страна, поддерживающая мир, резко осуждает атаки Ирана на Израиль. Атаки значительно повышают напряженность и риск более широкого конфликта в регионе. Твердо верим в необходимость возобновления диалога и дипломатии", - говорится в заявлении МИД Словакии.
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
В ведомстве призвали стороны к сдержанности и поиску мирного решения.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.