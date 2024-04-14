Страны G7 осудили запуск дронов и ракет из Ирана на Израиль
Страны G7 осудили запуск дронов и ракет из Ирана, подтвердив поддержку Израиля
© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства
РИМ, 14 апр - РИА Новости. Страны "Большой семерки" осудили запуск беспилотников и ракет из Ирана, подтвердив полную поддержку безопасности Израиля, говорится в заявлении итальянского председательства после переговоров в формате видеоконференции лидеров стран G7 .
По итогам дискуссии лидеры G7 приняли совместное заявление, в котором твердо осудили запуск беспилотников и ракет из Ирана, подтвердив свою полную поддержку безопасности Израиля", сказано в коммюнике.
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Члены "Большой семерки" также подчеркнула необходимость избегать дальнейшей эскалации, призывая стороны воздержаться от действий, направленных на обострение напряженности в регионе Ближнего Востока.
"С этой целью "Большая семерка" призвала положить конец кризису в секторе Газа путем прекращения боевых действий и освобождения заложников со стороны ХАМАС.... они (страны G7 - ред.) гарантировали продолжение оказания гуманитарной помощи палестинскому населению", - сообщили в итальянском представительстве.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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