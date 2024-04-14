https://ria.ru/20240414/ataka-1940000508.html

В Ираке назвали атаку Ирана на Израиль законной

В Ираке назвали атаку Ирана на Израиль законной - РИА Новости, 14.04.2024

В Ираке назвали атаку Ирана на Израиль законной

Исполняющий обязанности спикера Палаты представителей (парламента) Ирака Мохсен аль-Мандалави считает, что атака на Израиль со стороны Ирана в ответ на... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T19:07

2024-04-14T19:07

2024-04-14T19:07

в мире

иран

израиль

дамаск (город)

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 14 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности спикера Палаты представителей (парламента) Ирака Мохсен аль-Мандалави считает, что атака на Израиль со стороны Ирана в ответ на нападение на его консульство в Дамаске является "естественным правом и ответом, гарантированным международным правом", говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы спикера иракского парламента. "Ответ Исламской Республики Иран на нападение на ее консульство в сирийской столице Дамаске является ее естественным и законным правом, гарантированным международным правом и законами", - отметил аль-Мандалави, слова которого приводит пресс-служба. "Сионистское образование зашло слишком далеко в нарушении всех конвенций и пересекло "красные линии" вопиющим нарушением суверенитета ряда стран региона, оно дошло даже до нападения на дипломатические миссии, поэтому возникла необходимость его сдерживания, чтобы не позволять ему идти дальше этого", - добавил аль-Мандалави. Он подчеркнул, что "арабские и мусульманские страны имеют право на самозащиту и защиту своих интересов от нападений оккупационных сил". Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

иран

израиль

дамаск (город)

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в мире, иран, израиль, дамаск (город), армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году