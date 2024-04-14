В Ираке назвали атаку Ирана на Израиль законной
И.о. спикера парламента Ирака назвал атаку Ирана на Израиль естественным правом
© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
ДОХА, 14 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности спикера Палаты представителей (парламента) Ирака Мохсен аль-Мандалави считает, что атака на Израиль со стороны Ирана в ответ на нападение на его консульство в Дамаске является "естественным правом и ответом, гарантированным международным правом", говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы спикера иракского парламента.
"Ответ Исламской Республики Иран на нападение на ее консульство в сирийской столице Дамаске является ее естественным и законным правом, гарантированным международным правом и законами", - отметил аль-Мандалави, слова которого приводит пресс-служба.
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"Сионистское образование зашло слишком далеко в нарушении всех конвенций и пересекло "красные линии" вопиющим нарушением суверенитета ряда стран региона, оно дошло даже до нападения на дипломатические миссии, поэтому возникла необходимость его сдерживания, чтобы не позволять ему идти дальше этого", - добавил аль-Мандалави.
Он подчеркнул, что "арабские и мусульманские страны имеют право на самозащиту и защиту своих интересов от нападений оккупационных сил".
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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