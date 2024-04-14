В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой
Депутат Белик назвал атаку Ирана на Израиль театральной постановкой
© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал атаку Ирана на Израиль красивой театральной постановкой в информационном пространстве.
"Никакой войны не будет. Все это больше похоже на красивую театральную постановку, только в информационном пространстве. Простой "договорняк", ведь высокопоставленным политическим фигурам негоже оставлять без внимания некоторые действия недружественных стран, поэтому, приходится отвечать", - заявил он РИА Новости.
Как отметил депутат, Иран и Израиль заявляют о серьезных повреждениях инфраструктуры и объектов, "только вот в сети нет ни фото, ни видео подтверждений".
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"Все, что мы видим сейчас... спланированный сценарий "мщения"", - добавил Белик.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
Израилю постучали по крыше
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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.