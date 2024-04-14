https://ria.ru/20240414/ataka-1939973977.html

В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой

В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой - РИА Новости, 14.04.2024

В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал атаку Ирана на Израиль красивой театральной постановкой в информационном пространстве. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T15:35

2024-04-14T15:35

2024-04-14T15:35

в мире

иран

израиль

дмитрий белик

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал атаку Ирана на Израиль красивой театральной постановкой в информационном пространстве. "Никакой войны не будет. Все это больше похоже на красивую театральную постановку, только в информационном пространстве. Простой "договорняк", ведь высокопоставленным политическим фигурам негоже оставлять без внимания некоторые действия недружественных стран, поэтому, приходится отвечать", - заявил он РИА Новости. Как отметил депутат, Иран и Израиль заявляют о серьезных повреждениях инфраструктуры и объектов, "только вот в сети нет ни фото, ни видео подтверждений". "Все, что мы видим сейчас... спланированный сценарий "мщения"", - добавил Белик. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

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в мире, иран, израиль, дмитрий белик, обострение ситуации между ираном и израилем