https://ria.ru/20240414/ataka-1939967679.html

Атака Ирана на Израиль показала изоляцию Тегерана, заявила Бербок

Атака Ирана на Израиль показала изоляцию Тегерана, заявила Бербок - РИА Новости, 14.04.2024

Атака Ирана на Израиль показала изоляцию Тегерана, заявила Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в воскресенье, что атака Ирана на Израиль и последовавшая реакция крупных западных держав и стран ближневосточного региона РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T14:55

2024-04-14T14:55

2024-04-14T15:26

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израиль

иран

анналена бербок

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в воскресенье, что атака Ирана на Израиль и последовавшая реакция крупных западных держав и стран ближневосточного региона продемонстрировали изоляцию Тегерана. "Осуждение по всему миру и важная поддержка (Израиля - ред.) со стороны США, Великобритании и внутри региона четко показывают две вещи: Иран, который хочет дестабилизировать весь регион своим агрессивным поведением, изолирован. А возможности Израиля показали, что Израиль силен и может себя защитить", - сказала Бербок в ходе специального обращения в связи с эскалацией напряженности между Израилем и Ираном. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

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в мире, израиль, иран, анналена бербок, обострение ситуации между ираном и израилем