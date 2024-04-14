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Атака Ирана на Израиль показала изоляцию Тегерана, заявила Бербок - РИА Новости, 14.04.2024
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14:55 14.04.2024 (обновлено: 15:26 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/ataka-1939967679.html
Атака Ирана на Израиль показала изоляцию Тегерана, заявила Бербок
Атака Ирана на Израиль показала изоляцию Тегерана, заявила Бербок - РИА Новости, 14.04.2024
Атака Ирана на Израиль показала изоляцию Тегерана, заявила Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в воскресенье, что атака Ирана на Израиль и последовавшая реакция крупных западных держав и стран ближневосточного региона РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T14:55
2024-04-14T15:26
в мире
израиль
иран
анналена бербок
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в воскресенье, что атака Ирана на Израиль и последовавшая реакция крупных западных держав и стран ближневосточного региона продемонстрировали изоляцию Тегерана. "Осуждение по всему миру и важная поддержка (Израиля - ред.) со стороны США, Великобритании и внутри региона четко показывают две вещи: Иран, который хочет дестабилизировать весь регион своим агрессивным поведением, изолирован. А возможности Израиля показали, что Израиль силен и может себя защитить", - сказала Бербок в ходе специального обращения в связи с эскалацией напряженности между Израилем и Ираном. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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в мире, израиль, иран, анналена бербок, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Анналена Бербок, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Атака Ирана на Израиль показала изоляцию Тегерана, заявила Бербок

Глава МИД Германии Бербок: атака Ирана на Израиль показала изоляцию Тегерана

© AFP 2024 / ODD ANDERSENМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок делает заявление по ситуации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок делает заявление по ситуации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AFP 2024 / ODD ANDERSEN
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок делает заявление по ситуации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в воскресенье, что атака Ирана на Израиль и последовавшая реакция крупных западных держав и стран ближневосточного региона продемонстрировали изоляцию Тегерана.
"Осуждение по всему миру и важная поддержка (Израиля - ред.) со стороны США, Великобритании и внутри региона четко показывают две вещи: Иран, который хочет дестабилизировать весь регион своим агрессивным поведением, изолирован. А возможности Израиля показали, что Израиль силен и может себя защитить", - сказала Бербок в ходе специального обращения в связи с эскалацией напряженности между Израилем и Ираном.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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В миреИзраильИранАнналена БербокОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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