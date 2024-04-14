https://ria.ru/20240414/ataka-1939962541.html

Иран заявил США, что атака на Израиль носила ограничительный характер

Иран заявил США, что атака на Израиль носила ограничительный характер - РИА Новости, 14.04.2024

Иран заявил США, что атака на Израиль носила ограничительный характер

Иран довел до сведения США, что атака по Израилю носила ограниченный характер, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Хосейна Амира... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T14:21

2024-04-14T14:21

2024-04-14T14:42

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иран довел до сведения США, что атака по Израилю носила ограниченный характер, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана."В нашем утреннем послании Белому дому мы объяснили, что это был ограниченный ответ", - говорится в сообщении телеканала в его Telegram-канале со ссылкой на главу МИД Ирана.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

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в мире, иран, сша, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем