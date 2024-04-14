Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил США, что атака на Израиль носила ограничительный характер - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 14.04.2024 (обновлено: 14:42 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/ataka-1939962541.html
Иран заявил США, что атака на Израиль носила ограничительный характер
Иран заявил США, что атака на Израиль носила ограничительный характер - РИА Новости, 14.04.2024
Иран заявил США, что атака на Израиль носила ограничительный характер
Иран довел до сведения США, что атака по Израилю носила ограниченный характер, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Хосейна Амира... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T14:21
2024-04-14T14:42
в мире
иран
сша
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939931262_0:164:3025:1865_1920x0_80_0_0_c6b31f1838483ec308df92f0064135f5.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иран довел до сведения США, что атака по Израилю носила ограниченный характер, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана."В нашем утреннем послании Белому дому мы объяснили, что это был ограниченный ответ", - говорится в сообщении телеканала в его Telegram-канале со ссылкой на главу МИД Ирана.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939931262_235:0:2722:1865_1920x0_80_0_0_00aa99d6e2d4230c0ad19c99055ff90f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, США, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран заявил США, что атака на Израиль носила ограничительный характер

МИД Ирана заявил США, что атака на Израиль носила ограничительный характер

© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иран довел до сведения США, что атака по Израилю носила ограниченный характер, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.
"В нашем утреннем послании Белому дому мы объяснили, что это был ограниченный ответ", - говорится в сообщении телеканала в его Telegram-канале со ссылкой на главу МИД Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Изображение сгенерировано ИИ
США отобрали у Израиля самое ценное
10 апреля, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала