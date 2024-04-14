https://ria.ru/20240414/ataka-1939961504.html

Захарова напомнила, что Израиль не осуждал украинские удары по России

Захарова напомнила, что Израиль не осуждал украинские удары по России - РИА Новости, 14.04.2024

Захарова напомнила, что Израиль не осуждал украинские удары по России

Израиль не осуждал украинские удары по территории России, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T14:13

2024-04-14T14:13

2024-04-14T16:53

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Израиль не осуждал украинские удары по территории России, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Так она прокомментировала призыв посла Тель-Авива в Москве Симоны Гальперин осудить массированную атаку Ирана на еврейское государство."Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц", — отметила Захарова.МИД России после иранской атаки на Израиль призвал стороны конфликта к сдержанности.Эскалация на Ближнем ВостокеИран в субботу поздно вечером атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие американские и британские военные.Корпус стражей исламской революции заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН сообщила, что атака — ответ на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля, но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.Западные страны осудили иранскую атаку, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации. Срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана, а также пообещал "победу совместными усилиями". Министр обороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240414/khamas-1939909849.html

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Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T14:13 true PT2M08S

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