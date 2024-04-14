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Захарова напомнила, что Израиль не осуждал украинские удары по России - РИА Новости, 14.04.2024
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14:13 14.04.2024 (обновлено: 16:53 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/ataka-1939961504.html
Захарова напомнила, что Израиль не осуждал украинские удары по России
Захарова напомнила, что Израиль не осуждал украинские удары по России - РИА Новости, 14.04.2024
Захарова напомнила, что Израиль не осуждал украинские удары по России
Израиль не осуждал украинские удары по территории России, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T14:13
2024-04-14T16:53
в мире
израиль
россия
москва
мария захарова
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
антониу гутерреш
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Израиль не осуждал украинские удары по территории России, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Так она прокомментировала призыв посла Тель-Авива в Москве Симоны Гальперин осудить массированную атаку Ирана на еврейское государство."Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц", — отметила Захарова.МИД России после иранской атаки на Израиль призвал стороны конфликта к сдержанности.Эскалация на Ближнем ВостокеИран в субботу поздно вечером атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие американские и британские военные.Корпус стражей исламской революции заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН сообщила, что атака — ответ на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля, но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.Западные страны осудили иранскую атаку, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации. Срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана, а также пообещал "победу совместными усилиями". Министр обороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
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в мире, израиль, россия, москва, мария захарова, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, антониу гутерреш, оон
В мире, Израиль, Россия, Москва, Мария Захарова, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Антониу Гутерреш, ООН
Захарова напомнила, что Израиль не осуждал украинские удары по России

Захарова указала на отсутствие осуждений Израилем ударов Украины по России

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Израиль не осуждал украинские удары по территории России, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
Так она прокомментировала призыв посла Тель-Авива в Москве Симоны Гальперин осудить массированную атаку Ирана на еврейское государство.
"Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц", — отметила Захарова.
МИД России после иранской атаки на Израиль призвал стороны конфликта к сдержанности.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47

Эскалация на Ближнем Востоке

Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие американские и британские военные.
Корпус стражей исламской революции заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН сообщила, что атака — ответ на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Мир замер в ожидании катастрофы. Возмездие Ирана уже началось
7 апреля, 08:00
Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля, но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.
Западные страны осудили иранскую атаку, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации. Срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.
В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана, а также пообещал "победу совместными усилиями". Министр обороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена.
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Вчера, 08:52
 
В миреИзраильРоссияМоскваМария ЗахароваИранОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемАнтониу ГутеррешООН
 
 
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