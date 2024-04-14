https://ria.ru/20240414/ataka-1939940573.html

МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль

МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль

Москва призвала Иран и Израиль к сдержанности из-за эскалации в регионе, сообщил МИД России на своем сайте. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T11:56

2024-04-14T11:56

2024-04-14T15:06

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обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва призвала Иран и Израиль к сдержанности из-за эскалации в регионе, сообщил МИД России на своем сайте."Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами", — говорится в публикации.На Смоленской площади напомнили, что к росту напряженности на Ближнем Востоке приводят неурегулированные конфликты, в том числе между Израилем и ХАМАС, которые подогревают провокационные действия.Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории.Тегеран назвал это ответом на агрессию еврейского государства. В начале апреле Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генконсульству Ирана в Дамаске. По данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, среди них двое генералов-советников.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

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Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T11:56 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, израиль, иран, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем