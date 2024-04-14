https://ria.ru/20240414/ataka-1939940573.html
МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль
МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль
Москва призвала Иран и Израиль к сдержанности из-за эскалации в регионе, сообщил МИД России на своем сайте. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:56
2024-04-14T11:56
2024-04-14T15:06
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ближний восток
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва призвала Иран и Израиль к сдержанности из-за эскалации в регионе, сообщил МИД России на своем сайте."Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами", — говорится в публикации.На Смоленской площади напомнили, что к росту напряженности на Ближнем Востоке приводят неурегулированные конфликты, в том числе между Израилем и ХАМАС, которые подогревают провокационные действия.Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории.Тегеран назвал это ответом на агрессию еврейского государства. В начале апреле Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генконсульству Ирана в Дамаске. По данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, среди них двое генералов-советников.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
2024-04-14T11:56
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в мире, россия, израиль, иран, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Россия, Израиль, Иран, Ближний Восток, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль
МИД РФ призывал к сдержанности стороны конфликта после атаки Ирана на Израиль