Рейтинг@Mail.ru
МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 14.04.2024 (обновлено: 15:06 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/ataka-1939940573.html
МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль
МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль
Москва призвала Иран и Израиль к сдержанности из-за эскалации в регионе, сообщил МИД России на своем сайте. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:56
2024-04-14T15:06
в мире
россия
израиль
иран
ближний восток
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939931262_0:164:3025:1865_1920x0_80_0_0_c6b31f1838483ec308df92f0064135f5.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва призвала Иран и Израиль к сдержанности из-за эскалации в регионе, сообщил МИД России на своем сайте."Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами", — говорится в публикации.На Смоленской площади напомнили, что к росту напряженности на Ближнем Востоке приводят неурегулированные конфликты, в том числе между Израилем и ХАМАС, которые подогревают провокационные действия.Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории.Тегеран назвал это ответом на агрессию еврейского государства. В начале апреле Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генконсульству Ирана в Дамаске. По данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, среди них двое генералов-советников.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
россия
израиль
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
2024-04-14T11:56
true
PT2M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939931262_235:0:2722:1865_1920x0_80_0_0_00aa99d6e2d4230c0ad19c99055ff90f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, иран, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Россия, Израиль, Иран, Ближний Восток, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль

МИД РФ призывал к сдержанности стороны конфликта после атаки Ирана на Израиль

© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва призвала Иран и Израиль к сдержанности из-за эскалации в регионе, сообщил МИД России на своем сайте.
"Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами", — говорится в публикации.
На Смоленской площади напомнили, что к росту напряженности на Ближнем Востоке приводят неурегулированные конфликты, в том числе между Израилем и ХАМАС, которые подогревают провокационные действия.
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории.
Тегеран назвал это ответом на агрессию еврейского государства. В начале апреле Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генконсульству Ирана в Дамаске. По данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, среди них двое генералов-советников.
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Мир замер в ожидании катастрофы. Возмездие Ирана уже началось
7 апреля, 08:00
 
В миреРоссияИзраильИранБлижний ВостокОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала