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Крупнейшая атака Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
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09:24 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/ataka-1939915477.html
Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Крупнейшая атака Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные.
2024-04-14T09:24
2024-04-14T09:24
видео
обострение ситуации между ираном и израилем
иран
израиль
корпус стражей исламской революции
сирия
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Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
иран
израиль
сирия
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353
60
353
60
Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
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видео, обострение ситуации между ираном и израилем, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, сирия, видео
Видео, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Иран, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Сирия
Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные.
2024-04-14T09:24
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль

Читать ria.ru в
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
 
ВидеоОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемИранИзраильКорпус стражей исламской революцииСирия
 
 
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