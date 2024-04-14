https://ria.ru/20240414/ataka-1939867532.html
КСИР назвал атаку по Израилю успешной, пишут СМИ
КСИР назвал атаку по Израилю успешной, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
КСИР назвал атаку по Израилю успешной, пишут СМИ
Корпус стражей революции Ирана (КСИР) назвал атаку с помощью дронов и ракет по "оккупированным" Израилем территориям "успешной", передает агентство IRNA. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:46
2024-04-14T00:46
2024-04-14T00:46
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Корпус стражей революции Ирана (КСИР) назвал атаку с помощью дронов и ракет по "оккупированным" Израилем территориям "успешной", передает агентство IRNA. Отмечается, что пуск дронов и ракет является "частью" операции "Правдивое обещание" по "наказанию" Израиля. "Воздушно-космические силы КСИР в качестве части наказания незаконного и преступного режима в ходе операции "Честное обещание"... успешно взяли на прицел цели на оккупированных территориях с помощью десятков ракет и беспилотников", - говорится в заявлении КСИР. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240414/kan-1939867270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
КСИР назвал атаку по Израилю успешной, пишут СМИ
IRNA: КСИР назвали атаку с помощью дронов и ракет по Израилю успешной
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Корпус стражей революции Ирана (КСИР) назвал атаку с помощью дронов и ракет по "оккупированным" Израилем территориям "успешной", передает агентство IRNA.
Отмечается, что пуск дронов и ракет является "частью" операции "Правдивое обещание" по "наказанию" Израиля.
"Воздушно-космические силы КСИР в качестве части наказания незаконного и преступного режима в ходе операции "Честное обещание"... успешно взяли на прицел цели на оккупированных территориях с помощью десятков ракет и беспилотников", - говорится в заявлении КСИР.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.