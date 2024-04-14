https://ria.ru/20240414/armiya-1939883818.html

Иран запустил по Израилю десятки ракет класса "земля-земля"

Иран запустил по Израилю десятки ракет класса "земля-земля" - РИА Новости, 14.04.2024

Иран запустил по Израилю десятки ракет класса "земля-земля"

Иран запустил по Израилю десятки ракет класса "земля-земля", большинство из которых были перехвачены за пределами страны, сообщил представитель Армии обороны... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T03:28

2024-04-14T03:28

2024-04-14T03:42

в мире

израиль

иран

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Иран запустил по Израилю десятки ракет класса "земля-земля", большинство из которых были перехвачены за пределами страны, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "Час назад Иран запустил со своей территории десятки ракет класса "земля-земля" в направлении Израиля. Подавляющее большинство из них было перехвачено нашими системами противоракетной обороны за пределами территории Израиля", - заявил Хагари на брифинге. По его словам, некоторое количество ракет упало на территории Израиля. "К этому моменту нам известно об одной пострадавшей девочке... и незначительном ущербе, причиненном инфраструктуре военной базы на юге Израиля", - добавил представитель армии.

https://ria.ru/20240414/pvo-1939882011.html

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в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем