https://ria.ru/20240414/arest-1939970653.html
Суд арестовал мужчину, облившего прохожих химической жидкостью в Щелково
Суд арестовал мужчину, облившего прохожих химической жидкостью в Щелково - РИА Новости, 14.04.2024
Суд арестовал мужчину, облившего прохожих химической жидкостью в Щелково
Суд арестовал мужчину, облившего женщину и несовершеннолетнюю химической жидкостью в Щелково, он дал признательные показания, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:13
2024-04-14T15:13
2024-04-14T16:51
происшествия
щелково
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Суд арестовал мужчину, облившего женщину и несовершеннолетнюю химической жидкостью в Щелково, он дал признательные показания, сообщила пресс-служба управления СК России по Московской области. "<...> В отношении жителя поселка Монино, обвиняемого в хулиганских действиях, совершенных в отношении женщины и несовершеннолетней девушки (часть 2 статьи 213 УК России) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса в качестве обвиняемого мужчина дал следователю признательные показания", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, с участием подсудимого были проведены следственные действия, включая опознание. Там также назначили судебно-медицинские экспертизы, кроме того, планируется назначение химической и психолого-психиатрической экспертиз.По предварительным данным регионального главка МВД, инцидент произошел 10 апреля. Злоумышленник выплеснул женщине в лицо неизвестную жидкость, после чего ее доставили в больницу с ожогами глаз. Затем на соседней улице он облил из шприца девочку, которую госпитализировали с химическим ожогом ноги. Мужчину задержали.СК России возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".
https://ria.ru/20240122/khimozhog-1922787484.html
https://ria.ru/20230901/kislota-1893634670.html
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россия
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Мужчина, обливший прохожих химической жидкостью в Щелково. Видео из здания суда
Суд арестовал мужчину, который, предположительно, облил "химической жидкостью" в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку, ему предъявлены обвинения по статье о хулиганстве, обвиняемый дал признательные показания, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.
2024-04-14T15:13
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PT0M13S
РИА Новости
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происшествия, щелково, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Щелково, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал мужчину, облившего прохожих химической жидкостью в Щелково
В Щелково арестовали мужчину, облившего химической жидкостью женщину и девочку