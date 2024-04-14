Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал мужчину, облившего прохожих химической жидкостью в Щелково - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 14.04.2024 (обновлено: 16:51 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/arest-1939970653.html
Суд арестовал мужчину, облившего прохожих химической жидкостью в Щелково
Суд арестовал мужчину, облившего прохожих химической жидкостью в Щелково - РИА Новости, 14.04.2024
Суд арестовал мужчину, облившего прохожих химической жидкостью в Щелково
Суд арестовал мужчину, облившего женщину и несовершеннолетнюю химической жидкостью в Щелково, он дал признательные показания, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:13
2024-04-14T16:51
происшествия
щелково
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939979105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fdc2c2dce293537ce6a64b7efd1ca429.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Суд арестовал мужчину, облившего женщину и несовершеннолетнюю химической жидкостью в Щелково, он дал признательные показания, сообщила пресс-служба управления СК России по Московской области. "&lt;...&gt; В отношении жителя поселка Монино, обвиняемого в хулиганских действиях, совершенных в отношении женщины и несовершеннолетней девушки (часть 2 статьи 213 УК России) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса в качестве обвиняемого мужчина дал следователю признательные показания", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, с участием подсудимого были проведены следственные действия, включая опознание. Там также назначили судебно-медицинские экспертизы, кроме того, планируется назначение химической и психолого-психиатрической экспертиз.По предварительным данным регионального главка МВД, инцидент произошел 10 апреля. Злоумышленник выплеснул женщине в лицо неизвестную жидкость, после чего ее доставили в больницу с ожогами глаз. Затем на соседней улице он облил из шприца девочку, которую госпитализировали с химическим ожогом ноги. Мужчину задержали.СК России возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".
https://ria.ru/20240122/khimozhog-1922787484.html
https://ria.ru/20230901/kislota-1893634670.html
щелково
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мужчина, обливший прохожих химической жидкостью в Щелково. Видео из здания суда
Суд арестовал мужчину, который, предположительно, облил "химической жидкостью" в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку, ему предъявлены обвинения по статье о хулиганстве, обвиняемый дал признательные показания, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.
2024-04-14T15:13
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939979105_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac705a1b8cc282c8f14fad2c9293cd0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, щелково, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Щелково, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал мужчину, облившего прохожих химической жидкостью в Щелково

В Щелково арестовали мужчину, облившего химической жидкостью женщину и девочку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Суд арестовал мужчину, облившего женщину и несовершеннолетнюю химической жидкостью в Щелково, он дал признательные показания, сообщила пресс-служба управления СК России по Московской области.
"<...> В отношении жителя поселка Монино, обвиняемого в хулиганских действиях, совершенных в отношении женщины и несовершеннолетней девушки (часть 2 статьи 213 УК России) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса в качестве обвиняемого мужчина дал следователю признательные показания", — говорится в заявлении.
Машина скорой помощи у скоропомощного стационарного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В Москве девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения
22 января, 15:41
Как отметили в ведомстве, с участием подсудимого были проведены следственные действия, включая опознание. Там также назначили судебно-медицинские экспертизы, кроме того, планируется назначение химической и психолого-психиатрической экспертиз.
По предварительным данным регионального главка МВД, инцидент произошел 10 апреля. Злоумышленник выплеснул женщине в лицо неизвестную жидкость, после чего ее доставили в больницу с ожогами глаз. Затем на соседней улице он облил из шприца девочку, которую госпитализировали с химическим ожогом ноги. Мужчину задержали.
СК России возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".
Сотрудник полиции в суде
На Кубани арестовали ревнивца, облившего возлюбленную кислотой
1 сентября 2023, 13:03
 
ПроисшествияЩелковоРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала