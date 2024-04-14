https://ria.ru/20240414/arest-1939970653.html

Суд арестовал мужчину, облившего прохожих химической жидкостью в Щелково

Суд арестовал мужчину, облившего прохожих химической жидкостью в Щелково - РИА Новости, 14.04.2024

Суд арестовал мужчину, облившего прохожих химической жидкостью в Щелково

Суд арестовал мужчину, облившего женщину и несовершеннолетнюю химической жидкостью в Щелково, он дал признательные показания, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T15:13

2024-04-14T15:13

2024-04-14T16:51

происшествия

щелково

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939979105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fdc2c2dce293537ce6a64b7efd1ca429.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Суд арестовал мужчину, облившего женщину и несовершеннолетнюю химической жидкостью в Щелково, он дал признательные показания, сообщила пресс-служба управления СК России по Московской области. "<...> В отношении жителя поселка Монино, обвиняемого в хулиганских действиях, совершенных в отношении женщины и несовершеннолетней девушки (часть 2 статьи 213 УК России) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса в качестве обвиняемого мужчина дал следователю признательные показания", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, с участием подсудимого были проведены следственные действия, включая опознание. Там также назначили судебно-медицинские экспертизы, кроме того, планируется назначение химической и психолого-психиатрической экспертиз.По предварительным данным регионального главка МВД, инцидент произошел 10 апреля. Злоумышленник выплеснул женщине в лицо неизвестную жидкость, после чего ее доставили в больницу с ожогами глаз. Затем на соседней улице он облил из шприца девочку, которую госпитализировали с химическим ожогом ноги. Мужчину задержали.СК России возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

https://ria.ru/20240122/khimozhog-1922787484.html

https://ria.ru/20230901/kislota-1893634670.html

щелково

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчина, обливший прохожих химической жидкостью в Щелково. Видео из здания суда Суд арестовал мужчину, который, предположительно, облил "химической жидкостью" в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку, ему предъявлены обвинения по статье о хулиганстве, обвиняемый дал признательные показания, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области. 2024-04-14T15:13 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, щелково, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)