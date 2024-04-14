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Египет усилил меры безопасности в небе над Синаем, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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01:35 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/arabiya-1939872818.html
Египет усилил меры безопасности в небе над Синаем, пишут СМИ
Египет усилил меры безопасности в небе над Синаем, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Египет усилил меры безопасности в небе над Синаем, пишут СМИ
Египет усилил меры безопасности в небе над Синайским полуостровом, включая курортный город Шарм-эш-Шейх и приграничные районы, сообщил телеканал Al Arabiya со... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:35
2024-04-14T01:35
в мире
египет
шарм-эш-шейх
синайский полуостров
обострение ситуации между ираном и израилем
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Египет усилил меры безопасности в небе над Синайским полуостровом, включая курортный город Шарм-эш-Шейх и приграничные районы, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Усилены меры безопасности над Синаем, Нувейбой, Шарм-эш-Шейхом и приграничными районами Египта", - заявили источники телеканала. Ранее телеканал Al Qahera News сообщил со ссылкой на высокопоставленный источник в египетских органах безопасности, что средства противовоздушной обороны Египта приведены в состояние повышенной готовности на фоне иранской атаки на Израиль. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240414/pomosch-1939872068.html
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египет
шарм-эш-шейх
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в мире, египет, шарм-эш-шейх, синайский полуостров, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Египет, Шарм-эш-Шейх, Синайский полуостров, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Египет усилил меры безопасности в небе над Синаем, пишут СМИ

Al Arabiya: Египет усилил меры безопасности в небе над Синайским полуостровом

© AP Photo / Hassan AmmarЕгипетские военные
Египетские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Египетские военные. Архивное фото
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Египет усилил меры безопасности в небе над Синайским полуостровом, включая курортный город Шарм-эш-Шейх и приграничные районы, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Усилены меры безопасности над Синаем, Нувейбой, Шарм-эш-Шейхом и приграничными районами Египта", - заявили источники телеканала.
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Израиль надеется на помощь США в перехвате иранских БПЛА, пишут СМИ
01:27
Ранее телеканал Al Qahera News сообщил со ссылкой на высокопоставленный источник в египетских органах безопасности, что средства противовоздушной обороны Египта приведены в состояние повышенной готовности на фоне иранской атаки на Израиль.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Боррель осудил атаку Ирана на Израиль
01:20
 
В миреЕгипетШарм-эш-ШейхСинайский полуостровОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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