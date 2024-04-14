https://ria.ru/20240414/arabiya-1939872818.html
Египет усилил меры безопасности в небе над Синаем, пишут СМИ
Египет усилил меры безопасности в небе над Синаем, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Египет усилил меры безопасности в небе над Синаем, пишут СМИ
Египет усилил меры безопасности в небе над Синайским полуостровом, включая курортный город Шарм-эш-Шейх и приграничные районы, сообщил телеканал Al Arabiya со... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:35
2024-04-14T01:35
2024-04-14T01:35
в мире
египет
шарм-эш-шейх
синайский полуостров
обострение ситуации между ираном и израилем
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Египет усилил меры безопасности в небе над Синайским полуостровом, включая курортный город Шарм-эш-Шейх и приграничные районы, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Усилены меры безопасности над Синаем, Нувейбой, Шарм-эш-Шейхом и приграничными районами Египта", - заявили источники телеканала. Ранее телеканал Al Qahera News сообщил со ссылкой на высокопоставленный источник в египетских органах безопасности, что средства противовоздушной обороны Египта приведены в состояние повышенной готовности на фоне иранской атаки на Израиль. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240414/pomosch-1939872068.html
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в мире, египет, шарм-эш-шейх, синайский полуостров, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Египет, Шарм-эш-Шейх, Синайский полуостров, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Египет усилил меры безопасности в небе над Синаем, пишут СМИ
Al Arabiya: Египет усилил меры безопасности в небе над Синайским полуостровом