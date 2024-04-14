https://ria.ru/20240414/afp-1940029287.html
СМИ: во Франции поручили усилить охрану еврейских религиозных учреждений
СМИ: во Франции поручили усилить охрану еврейских религиозных учреждений - РИА Новости, 14.04.2024
СМИ: во Франции поручили усилить охрану еврейских религиозных учреждений
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил усилить охрану еврейских религиозных учреждений и школ во Франции после атаки Ирана на Израиль, передает агентство... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T23:38
2024-04-14T23:38
2024-04-14T23:38
в мире
иран
израиль
сирия
жеральд дарманен
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938852774_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_5fe548aa47158f44cc09e6a8b3453e58.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил усилить охрану еврейских религиозных учреждений и школ во Франции после атаки Ирана на Израиль, передает агентство Франс Пресс. "Министр внутренних дел Жеральд Дарманен попросил префектов усилить охрану еврейских религиозных учреждений, а также школ", - пишет агентство. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/israel-1940021902.html
https://ria.ru/20240414/konflikt-1915630213.html
иран
израиль
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938852774_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_879470aa8b75504b25ab771b9d2a820a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сирия, жеральд дарманен, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Жеральд Дарманен, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: во Франции поручили усилить охрану еврейских религиозных учреждений
AFP: глава МВД Франции поручил усилить охрану еврейских религиозных учреждений