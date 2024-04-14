https://ria.ru/20240414/afg-1939928166.html

Эксперты оценили последствия эскалации на Ближнем Востоке для России

Эксперты оценили последствия эскалации на Ближнем Востоке для России - РИА Новости, 14.04.2024

Эксперты оценили последствия эскалации на Ближнем Востоке для России

Доля Израиля в российской торговле небольшая, поэтому влияние нового витка эскалации на Ближнем Востоке на торговлю России будет минимальным, прокомментировали... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T10:42

2024-04-14T10:42

2024-04-14T10:42

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израиль

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anderida financial group

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Доля Израиля в российской торговле небольшая, поэтому влияние нового витка эскалации на Ближнем Востоке на торговлю России будет минимальным, прокомментировали РИА Новости ситуацию эксперты Anderida Financial Group. "Израиль для России является партнером, однако его доля во внешней торговле небольшая, поэтому влияние будет минимальным", - отметили эксперты компании на вопрос о влиянии эскалации конфликта на Ближнем Востоке на торговлю России. Так, РФ в прошлом году импортировала товаров на 285,1 миллиарда долларов, из которых на Израиль пришлось лишь 0,55 миллиарда, или 0,2% от всего российского импорта. Главным образом Израиль поставляет фрукты и овощи, среди которых авокадо ($61 млн), перцы ($26 млн), финики ($19) и сельдерей ($15 млн), а также косметику ($38 млн), репелленты ($34 млн) и медицинские устройства и приборы ($24 млн). Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T10:42 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, цены на нефть, израиль, россия, сирия, anderida financial group, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша