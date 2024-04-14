Эксперты оценили последствия эскалации на Ближнем Востоке для России
AFG: влияние эскалации ситуации в Израиле на торговлю с Россией будет минимально
© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Доля Израиля в российской торговле небольшая, поэтому влияние нового витка эскалации на Ближнем Востоке на торговлю России будет минимальным, прокомментировали РИА Новости ситуацию эксперты Anderida Financial Group.
"Израиль для России является партнером, однако его доля во внешней торговле небольшая, поэтому влияние будет минимальным", - отметили эксперты компании на вопрос о влиянии эскалации конфликта на Ближнем Востоке на торговлю России.
Так, РФ в прошлом году импортировала товаров на 285,1 миллиарда долларов, из которых на Израиль пришлось лишь 0,55 миллиарда, или 0,2% от всего российского импорта.
Главным образом Израиль поставляет фрукты и овощи, среди которых авокадо ($61 млн), перцы ($26 млн), финики ($19) и сельдерей ($15 млн), а также косметику ($38 млн), репелленты ($34 млн) и медицинские устройства и приборы ($24 млн).
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.