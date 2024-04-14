https://ria.ru/20240414/abc7-1939929414.html
В США во время стрельбы погиб ребенок, еще несколько человек ранены
В США во время стрельбы погиб ребенок, еще несколько человек ранены - РИА Новости, 14.04.2024
В США во время стрельбы погиб ребенок, еще несколько человек ранены
При стрельбе в Чикаго после ранения в голову погибла семилетняя девочка, сообщило местное отделение телеканала ABC7 со ссылкой на данные полиции. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T10:49
2024-04-14T10:49
2024-04-14T11:26
в мире
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сша
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. При стрельбе в Чикаго после ранения в голову погибла семилетняя девочка, сообщило местное отделение телеканала ABC7 со ссылкой на данные полиции."В субботу вечером (по местному времени. — Прим. ред.) в районе Саут-Сайд в Чикаго огнестрельные ранения получили восемь человек, в их числе минимум трое детей. В результате стрельбы погибла девочка", — говорится в публикации.Несколько ранений получил годовалый ребенок, его доставили в больницу в критическом состоянии, также пострадал еще один семилетний.Всего было произведено около 18 выстрелов. Возраст взрослых пострадавших от 19 до 40 лет.
https://ria.ru/20231119/strelba-1910411034.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чикаго, сша
В США во время стрельбы погиб ребенок, еще несколько человек ранены
ABC7: при стрельбе в Чикаго после ранения в голову погибла семилетняя девочка
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
При стрельбе в Чикаго после ранения в голову погибла семилетняя девочка, сообщило местное отделение телеканала ABC7
со ссылкой на данные полиции.
"В субботу вечером (по местному времени. — Прим. ред.) в районе Саут-Сайд в Чикаго огнестрельные ранения получили восемь человек, в их числе минимум трое детей. В результате стрельбы погибла девочка", — говорится в публикации.
Несколько ранений получил годовалый ребенок, его доставили в больницу в критическом состоянии, также пострадал еще один семилетний.
Всего было произведено около 18 выстрелов. Возраст взрослых пострадавших от 19 до 40 лет.