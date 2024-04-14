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В США во время стрельбы погиб ребенок, еще несколько человек ранены - РИА Новости, 14.04.2024
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10:49 14.04.2024 (обновлено: 11:26 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/abc7-1939929414.html
В США во время стрельбы погиб ребенок, еще несколько человек ранены
В США во время стрельбы погиб ребенок, еще несколько человек ранены - РИА Новости, 14.04.2024
В США во время стрельбы погиб ребенок, еще несколько человек ранены
При стрельбе в Чикаго после ранения в голову погибла семилетняя девочка, сообщило местное отделение телеканала ABC7 со ссылкой на данные полиции. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T10:49
2024-04-14T11:26
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. При стрельбе в Чикаго после ранения в голову погибла семилетняя девочка, сообщило местное отделение телеканала ABC7 со ссылкой на данные полиции."В субботу вечером (по местному времени. — Прим. ред.) в районе Саут-Сайд в Чикаго огнестрельные ранения получили восемь человек, в их числе минимум трое детей. В результате стрельбы погибла девочка", — говорится в публикации.Несколько ранений получил годовалый ребенок, его доставили в больницу в критическом состоянии, также пострадал еще один семилетний.Всего было произведено около 18 выстрелов. Возраст взрослых пострадавших от 19 до 40 лет.
https://ria.ru/20231119/strelba-1910411034.html
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в мире, чикаго, сша
В мире, Чикаго, США
В США во время стрельбы погиб ребенок, еще несколько человек ранены

ABC7: при стрельбе в Чикаго после ранения в голову погибла семилетняя девочка

© AP Photo / M. Spencer GreenАвтомобиль полиции Чикаго
Автомобиль полиции Чикаго - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / M. Spencer Green
Автомобиль полиции Чикаго. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. При стрельбе в Чикаго после ранения в голову погибла семилетняя девочка, сообщило местное отделение телеканала ABC7 со ссылкой на данные полиции.
"В субботу вечером (по местному времени. — Прим. ред.) в районе Саут-Сайд в Чикаго огнестрельные ранения получили восемь человек, в их числе минимум трое детей. В результате стрельбы погибла девочка", — говорится в публикации.
Несколько ранений получил годовалый ребенок, его доставили в больницу в критическом состоянии, также пострадал еще один семилетний.
Всего было произведено около 18 выстрелов. Возраст взрослых пострадавших от 19 до 40 лет.
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