https://ria.ru/20240414/abc7-1939929414.html

В США во время стрельбы погиб ребенок, еще несколько человек ранены

В США во время стрельбы погиб ребенок, еще несколько человек ранены - РИА Новости, 14.04.2024

В США во время стрельбы погиб ребенок, еще несколько человек ранены

При стрельбе в Чикаго после ранения в голову погибла семилетняя девочка, сообщило местное отделение телеканала ABC7 со ссылкой на данные полиции. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T10:49

2024-04-14T10:49

2024-04-14T11:26

в мире

чикаго

сша

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. При стрельбе в Чикаго после ранения в голову погибла семилетняя девочка, сообщило местное отделение телеканала ABC7 со ссылкой на данные полиции."В субботу вечером (по местному времени. — Прим. ред.) в районе Саут-Сайд в Чикаго огнестрельные ранения получили восемь человек, в их числе минимум трое детей. В результате стрельбы погибла девочка", — говорится в публикации.Несколько ранений получил годовалый ребенок, его доставили в больницу в критическом состоянии, также пострадал еще один семилетний.Всего было произведено около 18 выстрелов. Возраст взрослых пострадавших от 19 до 40 лет.

https://ria.ru/20231119/strelba-1910411034.html

чикаго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чикаго, сша