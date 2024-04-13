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В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в розыске россиянина - РИА Новости, 13.04.2024
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08:16 13.04.2024 (обновлено: 13:52 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/zaderzhanie-1939749235.html
В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в розыске россиянина
В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в розыске россиянина - РИА Новости, 13.04.2024
В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в розыске россиянина
В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в международном розыске россиянина, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T08:16
2024-04-13T13:52
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АЛМА-АТА, 13 апр — РИА Новости. В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в международном розыске россиянина, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в Telegram-канале. "При прилете авиарейса сообщением Внуково — Алм-Ата транспортными полицейскими совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ (Комитет национальной безопасности Казахстана. — Прим. ред.) задержан 32-летний гражданин России, — говорится в публикации.По данным ведомства, его объявили в розыск в сентябре 2023 года за вовлечение граждан Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других стран.Задержанного отправили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его экстрадиции.
https://ria.ru/20240405/kripta-1937973022.html
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в мире, казахстан, алма-ата, россия
В мире, Казахстан, Алма-Ата, Россия
В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в розыске россиянина

В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан СНГ в военные конфликты

© AP Photo / Vladimir TretyakovАвтомобиль полиции в Алма-Ате
Автомобиль полиции в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Автомобиль полиции в Алма-Ате. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 13 апр — РИА Новости. В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в международном розыске россиянина, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в Telegram-канале.
"При прилете авиарейса сообщением Внуково — Алм-Ата транспортными полицейскими совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ (Комитет национальной безопасности Казахстана. — Прим. ред.) задержан 32-летний гражданин России, — говорится в публикации.
По данным ведомства, его объявили в розыск в сентябре 2023 года за вовлечение граждан Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других стран.
Задержанного отправили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его экстрадиции.
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Таиланде задержали россиянина
5 апреля, 10:33
 
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