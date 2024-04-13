https://ria.ru/20240413/zaderzhanie-1939749235.html

В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в розыске россиянина

В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в розыске россиянина - РИА Новости, 13.04.2024

В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в розыске россиянина

В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в международном розыске россиянина, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:16

2024-04-13T08:16

2024-04-13T13:52

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АЛМА-АТА, 13 апр — РИА Новости. В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в международном розыске россиянина, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в Telegram-канале. "При прилете авиарейса сообщением Внуково — Алм-Ата транспортными полицейскими совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ (Комитет национальной безопасности Казахстана. — Прим. ред.) задержан 32-летний гражданин России, — говорится в публикации.По данным ведомства, его объявили в розыск в сентябре 2023 года за вовлечение граждан Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других стран.Задержанного отправили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его экстрадиции.

https://ria.ru/20240405/kripta-1937973022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, алма-ата, россия