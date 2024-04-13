https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939735287.html

Япония вспомнила в ООН о Хиросиме и Нагасаки, но не сказала, кто их бомбил

Япония вспомнила в ООН о Хиросиме и Нагасаки, но не сказала, кто их бомбил - РИА Новости, 13.04.2024

Япония вспомнила в ООН о Хиросиме и Нагасаки, но не сказала, кто их бомбил

Токио "не смирится с российской ядерной угрозой", заявила зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине, упомянув бомбардировки... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T01:37

2024-04-13T01:37

2024-04-13T10:56

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ООН, 13 апр — РИА Новости. Токио "не смирится с российской ядерной угрозой", заявила зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине, упомянув бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но умолчав о причастности к ним США."Мы хотели бы вновь подтвердить четкую позицию Японии по поводу неоднократно звучавшей со стороны России ядерной риторики. Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия", — сказала дипломат.Сино добавила, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. При этом она не назвала виновных в случившемся.На Западе регулярно озвучивают ложный тезис, что Москва якобы угрожает применить ядерное оружие. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у России нет такой необходимости.Глава государства называл две причины возможного применения ядерного оружия: ответ на встречный удар и угроза существования российского государства.Бомбардировки Хиросимы и НагасакиВ августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв пришлось на мирных жителей.По мнению многих экспертов, с военной точки зрения объяснения этим бомбардировкам нет, потому что победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.

https://ria.ru/20231228/ssha-1918603764.html

https://ria.ru/20240408/yaponiya-1938548712.html

https://ria.ru/20240321/voyna-1934801208.html

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в мире, япония, сша, россия, дмитрий полянский, фумио кисида, оон, владимир путин