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"Эмоции бурлят": в ВСУ взбунтовались из-за нового закона - РИА Новости, 13.04.2024
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03:46 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/vsu-1939739577.html
"Эмоции бурлят": в ВСУ взбунтовались из-за нового закона
"Эмоции бурлят": в ВСУ взбунтовались из-за нового закона - РИА Новости, 13.04.2024
"Эмоции бурлят": в ВСУ взбунтовались из-за нового закона
Принятый Радой закон о мобилизации, из которого исключили норму о демобилизации действующих военнослужащих, усилит противостояние в украинском обществе, "эмоции РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T03:46
2024-04-13T03:46
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Принятый Радой закон о мобилизации, из которого исключили норму о демобилизации действующих военнослужащих, усилит противостояние в украинском обществе, "эмоции бурлят у всех военных", заявил в эфире телеканала "Прямой" офицер ВСУ Алексей Петров."Этот дурацкий принятый закон &lt;…&gt; сейчас очень сильно усилит социальное противостояние в обществе", — утверждает он.По словам офицера, он теперь не знает, как подбирать слова мотивации для своих солдат. Военные в возрасте 30-40 лет теперь прекрасно понимают, что не знают, когда вернутся домой и вернутся ли вообще, указал он."Приезжая в какой-то условный город, условный Тернополь, Ивано-Франковск, Запорожье либо же Киев, в отпуск, и видя вот наших всех таких горячо любимых и всех, конечно, забронированных, которые сидят в ресторанах, в барах, спортзалах, я не готов вам гарантировать либо хотя бы в двух словах описать, какая может быть реакция (солдат ВСУ. – ред.)", — предупредил Петров.Кроме того, по его утверждению, масла в огонь подлила появившаяся накануне принятия закона о мобилизации новость о том, что сотрудники цирков и киностудий получили бронь."То есть эмоций очень много, эмоции бурлят, эмоции бурлят у всех военных, с кем я общаюсь. И ребята, поверьте мне, слов не выбирают вообще", — констатировал он.В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении исключили пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект, касающийся данной проблемы, на это отведено восемь месяцев.
https://ria.ru/20240413/zelenskiy-1939735493.html
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Эмоции бурлят": в ВСУ взбунтовались из-за нового закона

Офицер ВСУ: из-за нового закона о мобилизации у украинских военных бурлят эмоции

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Принятый Радой закон о мобилизации, из которого исключили норму о демобилизации действующих военнослужащих, усилит противостояние в украинском обществе, "эмоции бурлят у всех военных", заявил в эфире телеканала "Прямой" офицер ВСУ Алексей Петров.
"Этот дурацкий принятый закон <…> сейчас очень сильно усилит социальное противостояние в обществе", — утверждает он.
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По словам офицера, он теперь не знает, как подбирать слова мотивации для своих солдат. Военные в возрасте 30-40 лет теперь прекрасно понимают, что не знают, когда вернутся домой и вернутся ли вообще, указал он.
"Приезжая в какой-то условный город, условный Тернополь, Ивано-Франковск, Запорожье либо же Киев, в отпуск, и видя вот наших всех таких горячо любимых и всех, конечно, забронированных, которые сидят в ресторанах, в барах, спортзалах, я не готов вам гарантировать либо хотя бы в двух словах описать, какая может быть реакция (солдат ВСУ. – ред.)", — предупредил Петров.
Кроме того, по его утверждению, масла в огонь подлила появившаяся накануне принятия закона о мобилизации новость о том, что сотрудники цирков и киностудий получили бронь.
"То есть эмоций очень много, эмоции бурлят, эмоции бурлят у всех военных, с кем я общаюсь. И ребята, поверьте мне, слов не выбирают вообще", — констатировал он.
В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении исключили пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект, касающийся данной проблемы, на это отведено восемь месяцев.
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