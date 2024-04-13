https://ria.ru/20240413/vsu-1939739577.html

"Эмоции бурлят": в ВСУ взбунтовались из-за нового закона

"Эмоции бурлят": в ВСУ взбунтовались из-за нового закона - РИА Новости, 13.04.2024

"Эмоции бурлят": в ВСУ взбунтовались из-за нового закона

Принятый Радой закон о мобилизации, из которого исключили норму о демобилизации действующих военнослужащих, усилит противостояние в украинском обществе, "эмоции РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T03:46

2024-04-13T03:46

2024-04-13T03:46

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Принятый Радой закон о мобилизации, из которого исключили норму о демобилизации действующих военнослужащих, усилит противостояние в украинском обществе, "эмоции бурлят у всех военных", заявил в эфире телеканала "Прямой" офицер ВСУ Алексей Петров."Этот дурацкий принятый закон <…> сейчас очень сильно усилит социальное противостояние в обществе", — утверждает он.По словам офицера, он теперь не знает, как подбирать слова мотивации для своих солдат. Военные в возрасте 30-40 лет теперь прекрасно понимают, что не знают, когда вернутся домой и вернутся ли вообще, указал он."Приезжая в какой-то условный город, условный Тернополь, Ивано-Франковск, Запорожье либо же Киев, в отпуск, и видя вот наших всех таких горячо любимых и всех, конечно, забронированных, которые сидят в ресторанах, в барах, спортзалах, я не готов вам гарантировать либо хотя бы в двух словах описать, какая может быть реакция (солдат ВСУ. – ред.)", — предупредил Петров.Кроме того, по его утверждению, масла в огонь подлила появившаяся накануне принятия закона о мобилизации новость о том, что сотрудники цирков и киностудий получили бронь."То есть эмоций очень много, эмоции бурлят, эмоции бурлят у всех военных, с кем я общаюсь. И ребята, поверьте мне, слов не выбирают вообще", — констатировал он.В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении исключили пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект, касающийся данной проблемы, на это отведено восемь месяцев.

https://ria.ru/20240413/zelenskiy-1939735493.html

https://ria.ru/20240412/deputat-1939530207.html

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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины