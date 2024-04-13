https://ria.ru/20240413/vladimir-1939818971.html

Во Владимире потушили возгорание машины у здания областного правительства

Во Владимире потушили возгорание машины у здания областного правительства - РИА Новости, 13.04.2024

Во Владимире потушили возгорание машины у здания областного правительства

Сотрудники МЧС потушили возгорание автомобиля на площади трех квадратных метров возле здания правительства Владимирской области, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:57

2024-04-13T16:57

2024-04-13T17:00

происшествия

коммерческая недвижимость

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия – радио sputnik

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РЯЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС потушили возгорание автомобиля на площади трех квадратных метров возле здания правительства Владимирской области, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. Ранее Telegram-канал BRIEF сообщил о пожарных машинах у здания у правительства Владимирской области. "Наши сотрудники потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров", - сообщила собеседница, подтвердив, что речь идет о территории у здания правительства региона.

https://ria.ru/20240329/moskva-1936705044.html

владимирская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, коммерческая недвижимость, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik