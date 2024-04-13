https://ria.ru/20240413/vladimir-1939818971.html
Во Владимире потушили возгорание машины у здания областного правительства
Во Владимире потушили возгорание машины у здания областного правительства - РИА Новости, 13.04.2024
Во Владимире потушили возгорание машины у здания областного правительства
Сотрудники МЧС потушили возгорание автомобиля на площади трех квадратных метров возле здания правительства Владимирской области, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:57
2024-04-13T16:57
2024-04-13T17:00
происшествия
коммерческая недвижимость
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
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РЯЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС потушили возгорание автомобиля на площади трех квадратных метров возле здания правительства Владимирской области, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. Ранее Telegram-канал BRIEF сообщил о пожарных машинах у здания у правительства Владимирской области. "Наши сотрудники потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров", - сообщила собеседница, подтвердив, что речь идет о территории у здания правительства региона.
https://ria.ru/20240329/moskva-1936705044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
Во Владимире потушили возгорание машины у здания областного правительства
МЧС потушило горящую машину у здания правительства Владимирской области