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Во Владимире потушили возгорание машины у здания областного правительства - РИА Новости, 13.04.2024
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16:57 13.04.2024 (обновлено: 17:00 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/vladimir-1939818971.html
Во Владимире потушили возгорание машины у здания областного правительства
Во Владимире потушили возгорание машины у здания областного правительства - РИА Новости, 13.04.2024
Во Владимире потушили возгорание машины у здания областного правительства
Сотрудники МЧС потушили возгорание автомобиля на площади трех квадратных метров возле здания правительства Владимирской области, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:57
2024-04-13T17:00
происшествия
коммерческая недвижимость
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
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РЯЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС потушили возгорание автомобиля на площади трех квадратных метров возле здания правительства Владимирской области, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. Ранее Telegram-канал BRIEF сообщил о пожарных машинах у здания у правительства Владимирской области. "Наши сотрудники потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров", - сообщила собеседница, подтвердив, что речь идет о территории у здания правительства региона.
https://ria.ru/20240329/moskva-1936705044.html
владимирская область
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4.7
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происшествия, коммерческая недвижимость, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
Во Владимире потушили возгорание машины у здания областного правительства

МЧС потушило горящую машину у здания правительства Владимирской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС потушили возгорание автомобиля на площади трех квадратных метров возле здания правительства Владимирской области, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Ранее Telegram-канал BRIEF сообщил о пожарных машинах у здания у правительства Владимирской области.
"Наши сотрудники потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров", - сообщила собеседница, подтвердив, что речь идет о территории у здания правительства региона.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьВладимирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
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