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Вильфанд спрогнозировал наивысший класс пожарной опасности в Крыму - РИА Новости, 13.04.2024
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04:51 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/vilfand-1939741381.html
Вильфанд спрогнозировал наивысший класс пожарной опасности в Крыму
Вильфанд спрогнозировал наивысший класс пожарной опасности в Крыму - РИА Новости, 13.04.2024
Вильфанд спрогнозировал наивысший класс пожарной опасности в Крыму
Пятый, наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в Крыму в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T04:51
2024-04-13T04:51
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пятый, наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в Крыму в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд. "В Крыму чрезвычайная пожарная опасность. Там и осадков мало. Пятый класс пожарной опасности", - сказал Вильфанд. По его словам, такое опасное природное явление характерно скорее для летней породы.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд спрогнозировал наивысший класс пожарной опасности в Крыму

Вильфанд: в Крыму в ближайшие дни ожидается пятый класс пожарной опасности

© РИА Новости / Василий БатановПожарный автомобиль в Севастополе
Пожарный автомобиль в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Василий Батанов
Пожарный автомобиль в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пятый, наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в Крыму в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд.
"В Крыму чрезвычайная пожарная опасность. Там и осадков мало. Пятый класс пожарной опасности", - сказал Вильфанд.
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По его словам, такое опасное природное явление характерно скорее для летней породы.
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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