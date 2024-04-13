https://ria.ru/20240413/vilfand-1939741381.html

Вильфанд спрогнозировал наивысший класс пожарной опасности в Крыму

Вильфанд спрогнозировал наивысший класс пожарной опасности в Крыму - РИА Новости, 13.04.2024

Вильфанд спрогнозировал наивысший класс пожарной опасности в Крыму

Пятый, наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в Крыму в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T04:51

2024-04-13T04:51

2024-04-13T04:51

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пятый, наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в Крыму в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд. "В Крыму чрезвычайная пожарная опасность. Там и осадков мало. Пятый класс пожарной опасности", - сказал Вильфанд. По его словам, такое опасное природное явление характерно скорее для летней породы.

https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр