https://ria.ru/20240413/vilfand-1939741381.html
Вильфанд спрогнозировал наивысший класс пожарной опасности в Крыму
Вильфанд спрогнозировал наивысший класс пожарной опасности в Крыму - РИА Новости, 13.04.2024
Вильфанд спрогнозировал наивысший класс пожарной опасности в Крыму
Пятый, наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в Крыму в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T04:51
2024-04-13T04:51
2024-04-13T04:51
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пятый, наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в Крыму в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд. "В Крыму чрезвычайная пожарная опасность. Там и осадков мало. Пятый класс пожарной опасности", - сказал Вильфанд. По его словам, такое опасное природное явление характерно скорее для летней породы.
https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд спрогнозировал наивысший класс пожарной опасности в Крыму
Вильфанд: в Крыму в ближайшие дни ожидается пятый класс пожарной опасности