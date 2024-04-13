https://ria.ru/20240413/video-1939744244.html

На телефоне боевика ВСУ нашли видео, на котором офицер избивает солдата

На телефоне боевика ВСУ нашли видео, на котором офицер избивает солдата - РИА Новости, 13.04.2024

На телефоне боевика ВСУ нашли видео, на котором офицер избивает солдата

На телефоне украинского военного, погибшего на Херсонском направлении, обнаружено видео, где офицер ВСУ избивает солдата и стреляет в его сторону, сообщили РИА... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T06:25

2024-04-13T06:25

2024-04-13T14:49

в мире

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 13 апр — РИА Новости. На телефоне украинского военного, погибшего на Херсонском направлении, обнаружено видео, где офицер ВСУ избивает солдата и стреляет в его сторону, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах и предоставили запись."На смартфоне погибшего вэсэушника обнаружено видео, на котором украинский офицер на позициях на Херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьет его, нецензурно выражается и стреляет в его направлении из автомата. Был ли рядовой в результате выстрелов офицера ранен, убит, или выстрелы были сделаны для острастки, пока выясняется", — рассказали в силовых структурах.Ранее рядовые украинские военные, сдавшиеся в плен, неоднократно сообщали, что получали от офицеров ВСУ угрозы расстрелом за нежелание идти в "мясные" штурмы и десанты.РИА Новости 5 апреля публиковало кадры, снятые российским разведывательным дроном, как двое украинских военных на правом берегу Днепра застрелили двух сослуживцев перед погрузкой в десантную лодку, спрятали тела в лодке и оттолкнули ее от берега. Российские силовики полагают, что это могло произойти из-за нежелания половины группы переправляться с правого берега Днепра на левый: стрелявшие убили сослуживцев, заставлявших их отправляться в самоубийственный десант.

https://ria.ru/20231107/plennyy-1907811327.html

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Кадры избиения солдата офицером ВСУ На телефоне украинского военного, погибшего на Херсонском направлении, обнаружено видео, где офицер ВСУ избивает солдата и стреляет в его сторону, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах и предоставили запись. 2024-04-13T06:25 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, херсонская область