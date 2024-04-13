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На телефоне боевика ВСУ нашли видео, на котором офицер избивает солдата - РИА Новости, 13.04.2024
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06:25 13.04.2024 (обновлено: 14:49 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/video-1939744244.html
На телефоне боевика ВСУ нашли видео, на котором офицер избивает солдата
На телефоне боевика ВСУ нашли видео, на котором офицер избивает солдата - РИА Новости, 13.04.2024
На телефоне боевика ВСУ нашли видео, на котором офицер избивает солдата
На телефоне украинского военного, погибшего на Херсонском направлении, обнаружено видео, где офицер ВСУ избивает солдата и стреляет в его сторону, сообщили РИА... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T06:25
2024-04-13T14:49
в мире
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 13 апр — РИА Новости. На телефоне украинского военного, погибшего на Херсонском направлении, обнаружено видео, где офицер ВСУ избивает солдата и стреляет в его сторону, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах и предоставили запись.&quot;На смартфоне погибшего вэсэушника обнаружено видео, на котором украинский офицер на позициях на Херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьет его, нецензурно выражается и стреляет в его направлении из автомата. Был ли рядовой в результате выстрелов офицера ранен, убит, или выстрелы были сделаны для острастки, пока выясняется&quot;, — рассказали в силовых структурах.Ранее рядовые украинские военные, сдавшиеся в плен, неоднократно сообщали, что получали от офицеров ВСУ угрозы расстрелом за нежелание идти в "мясные" штурмы и десанты.РИА Новости 5 апреля публиковало кадры, снятые российским разведывательным дроном, как двое украинских военных на правом берегу Днепра застрелили двух сослуживцев перед погрузкой в десантную лодку, спрятали тела в лодке и оттолкнули ее от берега. Российские силовики полагают, что это могло произойти из-за нежелания половины группы переправляться с правого берега Днепра на левый: стрелявшие убили сослуживцев, заставлявших их отправляться в самоубийственный десант.
https://ria.ru/20231107/plennyy-1907811327.html
херсонская область
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РИА Новости
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Кадры избиения солдата офицером ВСУ
На телефоне украинского военного, погибшего на Херсонском направлении, обнаружено видео, где офицер ВСУ избивает солдата и стреляет в его сторону, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах и предоставили запись.
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60
в мире, вооруженные силы украины, херсонская область
В мире, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
На телефоне боевика ВСУ нашли видео, на котором офицер избивает солдата

На телефоне погибшего военного ВСУ нашли кадры избиения солдата офицером

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 13 апр — РИА Новости. На телефоне украинского военного, погибшего на Херсонском направлении, обнаружено видео, где офицер ВСУ избивает солдата и стреляет в его сторону, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах и предоставили запись.
«

"На смартфоне погибшего вэсэушника обнаружено видео, на котором украинский офицер на позициях на Херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьет его, нецензурно выражается и стреляет в его направлении из автомата. Был ли рядовой в результате выстрелов офицера ранен, убит, или выстрелы были сделаны для острастки, пока выясняется", — рассказали в силовых структурах.

Ранее рядовые украинские военные, сдавшиеся в плен, неоднократно сообщали, что получали от офицеров ВСУ угрозы расстрелом за нежелание идти в "мясные" штурмы и десанты.
РИА Новости 5 апреля публиковало кадры, снятые российским разведывательным дроном, как двое украинских военных на правом берегу Днепра застрелили двух сослуживцев перед погрузкой в десантную лодку, спрятали тела в лодке и оттолкнули ее от берега. Российские силовики полагают, что это могло произойти из-за нежелания половины группы переправляться с правого берега Днепра на левый: стрелявшие убили сослуживцев, заставлявших их отправляться в самоубийственный десант.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Пленный украинский военный рассказал о наркоманах в его подразделении
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В миреВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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