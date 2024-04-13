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Правительство Венесуэлы раскрыло тему тайных переговоров с США - РИА Новости, 13.04.2024
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02:14 13.04.2024 (обновлено: 06:01 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/venesuela-1939736772.html
Правительство Венесуэлы раскрыло тему тайных переговоров с США
Правительство Венесуэлы раскрыло тему тайных переговоров с США - РИА Новости, 13.04.2024
Правительство Венесуэлы раскрыло тему тайных переговоров с США
Правительство Венесуэлы назвало необъяснимыми утечки в СМИ информации о тайных переговорах, которое оно провело с представителями США, и в официальном заявлении РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T02:14
2024-04-13T06:01
в мире
цены на нефть
сша
венесуэла
мехико (штат)
николас мадуро
хорхе родригес
джо байден
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МЕХИКО, 13 апр - РИА Новости. Правительство Венесуэлы назвало необъяснимыми утечки в СМИ информации о тайных переговорах, которое оно провело с представителями США, и в официальном заявлении раскрыло их содержание — частная встреча в Мехико была посвящена анализу договоренностей по отмене санкций, которые не были выполнены североамериканской стороной."Правительство Боливарианской Республики Венесуэла, учитывая необъяснимые и ангажированные утечки в СМИ США и агентства содержания засекреченных частных встреч, считает необходимым внести некоторые уточнения. Во вторник, 9 апреля, в Мехико, столице Мексиканских Соединенных Штатов, состоялась встреча делегаций правительства Соединенных Штатов Америки и правительства Венесуэлы. На этой встрече мы рассмотрели то, что было согласовано в ходе диалога в Дохе между обеими делегациями по вопросам иммиграции и отмены санкций. Исходя из договоренностей в Дохе, отмечаем невыполнение североамериканской администрацией согласованного графика снятия санкций", — говорится в заявлении, которое опубликовал в своем блоге в соцсети Х спикер парламента Хорхе Родригес. Президент боливарианской республики Николас Мадуро ранее на этой неделе заявил, что правительство США не выполнило ни один пункт из секретных соглашений, подписанных с Венесуэлой по итогам девяти раундов переговоров в Катаре. В декабре он сообщал, что Катар способствовал освобождению заключенных США и Венесуэлой. Тогда администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника Мадуро дипломата Алекса Сааба в обмен на американских заключенных.
https://ria.ru/20240326/briks-1935812072.html
сша
венесуэла
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в мире, цены на нефть, сша, венесуэла, мехико (штат), николас мадуро, хорхе родригес, джо байден
В мире, Цены на нефть, США, Венесуэла, Мехико (штат), Николас Мадуро, Хорхе Родригес, Джо Байден
Правительство Венесуэлы раскрыло тему тайных переговоров с США

Правительство Венесуэлы: темой переговоров с США были договоры об отмене санкций

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Венесуэлы в Каракасе
Флаг Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаг Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 апр - РИА Новости. Правительство Венесуэлы назвало необъяснимыми утечки в СМИ информации о тайных переговорах, которое оно провело с представителями США, и в официальном заявлении раскрыло их содержание — частная встреча в Мехико была посвящена анализу договоренностей по отмене санкций, которые не были выполнены североамериканской стороной.
"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла, учитывая необъяснимые и ангажированные утечки в СМИ США и агентства содержания засекреченных частных встреч, считает необходимым внести некоторые уточнения. Во вторник, 9 апреля, в Мехико, столице Мексиканских Соединенных Штатов, состоялась встреча делегаций правительства Соединенных Штатов Америки и правительства Венесуэлы. На этой встрече мы рассмотрели то, что было согласовано в ходе диалога в Дохе между обеими делегациями по вопросам иммиграции и отмены санкций. Исходя из договоренностей в Дохе, отмечаем невыполнение североамериканской администрацией согласованного графика снятия санкций", — говорится в заявлении, которое опубликовал в своем блоге в соцсети Х спикер парламента Хорхе Родригес.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС
26 марта, 09:14
Президент боливарианской республики Николас Мадуро ранее на этой неделе заявил, что правительство США не выполнило ни один пункт из секретных соглашений, подписанных с Венесуэлой по итогам девяти раундов переговоров в Катаре. В декабре он сообщал, что Катар способствовал освобождению заключенных США и Венесуэлой. Тогда администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника Мадуро дипломата Алекса Сааба в обмен на американских заключенных.
 
В миреЦены на нефтьСШАВенесуэлаМехико (штат)Николас МадуроХорхе РодригесДжо Байден
 
 
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