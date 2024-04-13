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Эксперт оценил влияние запрета импорта алюминия в США на производителей
Эксперт оценил влияние запрета импорта алюминия в США на производителей - РИА Новости, 13.04.2024
Эксперт оценил влияние запрета импорта алюминия в США на производителей
Запрет на импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения окажет минимальное влияние на отечественных производителей, поделился мнением с РИА... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T14:15
2024-04-13T14:15
2024-04-13T14:15
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Запрет на импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения окажет минимальное влияние на отечественных производителей, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее американский Минфин заявил о том, что власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, что приведет к ограничению использования металлов из России на мировых биржах. По данным заявления британского правительства, к ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания. "Спад объемов производства продукции будет минимальным и связан с тем, что бизнес окончательно перестроит свои поставки", - прокомментировал эти решения собеседник агентства. Эксперт отметил, что с середины 2022 года медь перешла с лондонской биржи на шанхайскую, а по никелю и алюминию компании будут проходить период адаптации. Однако качественный никель, который используется для сплавов и на производство нержавеющего проката для химической и атомной промышленности, по-прежнему находится в дефиците и производится такими крупными игроками, как "Норникель", поэтому многие иностранные компании будут вынуждены продолжить с ним работу. "Это можно будет совершенно свободно делать через трейдеров, и, соответственно, котировки будут просто использоваться не на лондонской бирже, а на шанхайской. Чикагская биржа никогда значительных объемов в поставках российских металлов не имела, поэтому её запрет - это такой знак солидарности со стороны американских коллег, которые поддержали решение лондонской биржи", - заключил Худалов. По данным заявления американского Минфина, санкции против импорта российской металлопродукции в США не распространяются на поставки, которые были произведены до 13 апреля текущего года.
https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939731921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, россия, великобритания, норильский никель, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Великобритания, Норильский никель, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Эксперт оценил влияние запрета импорта алюминия в США на производителей
"Вектор Икс": запрет импорта металлов из РФ в США не повлияет на производителей
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Запрет на импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения окажет минимальное влияние на отечественных производителей, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Ранее американский Минфин з
аявил о том, что власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, что приведет к ограничению использования металлов из России
на мировых биржах. По данным заявления британского правительства, к ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания
.
"Спад объемов производства продукции будет минимальным и связан с тем, что бизнес окончательно перестроит свои поставки", - прокомментировал эти решения собеседник агентства.
Эксперт отметил, что с середины 2022 года медь перешла с лондонской биржи на шанхайскую, а по никелю и алюминию компании будут проходить период адаптации. Однако качественный никель, который используется для сплавов и на производство нержавеющего проката для химической и атомной промышленности, по-прежнему находится в дефиците и производится такими крупными игроками, как "Норникель
", поэтому многие иностранные компании будут вынуждены продолжить с ним работу.
"Это можно будет совершенно свободно делать через трейдеров, и, соответственно, котировки будут просто использоваться не на лондонской бирже, а на шанхайской. Чикагская биржа никогда значительных объемов в поставках российских металлов не имела, поэтому её запрет - это такой знак солидарности со стороны американских коллег, которые поддержали решение лондонской биржи", - заключил Худалов.
По данным заявления американского Минфина, санкции против импорта российской металлопродукции в США не распространяются на поставки, которые были произведены до 13 апреля текущего года.