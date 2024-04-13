https://ria.ru/20240413/utki-1939755538.html

В Москве начался сезон гнездования уток

В Москве начался сезон гнездования уток - РИА Новости, 13.04.2024

В Москве начался сезон гнездования уток

Сезон гнездования уток начался в Москве, специалисты рекомендуют жителям не приближаться к ним, а наблюдать на расстоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:12

2024-04-13T09:12

2024-04-13T13:33

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сезон гнездования уток начался в Москве, специалисты рекомендуют жителям не приближаться к ним, а наблюдать на расстоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Московские утки приступили к обустройству гнезд и подготовке к появлению потомства. Первые птенцы ожидаются не позднее второй декады мая. Сотрудники департамента природопользования города Москвы рекомендуют не приближаться к диким птицам и их гнездам. Наблюдать за ними следует на расстоянии. Также специалисты напоминают владельцам собак, что животные должны быть на поводке и в наморднике во время прогулок на особо охраняемых природных территориях", — рассказали в пресс-службе. Там также отметили, что к выведению потомства в середине весны приступают такие представители водоплавающих, как огари, чирки-свистунки, красноголовые нырки, кряквы, широконоски, чирки-трескунки, хохлатые чернети и гоголи. Они оборудуют гнездовья в разных местах. Некоторые виды птиц строят гнезда на воде, а другие — в траве, зарослях кустарника, в дуплах деревьев. В пресс-службе рассказали, что одни из самых необычных мест для создания гнезд выбирают огари. Они нередко обустраивают жилища на чердаках многоэтажных зданий. А чирки-свистунки выбирают для гнездовий берега лесных водоемов. Красноголовые нырки, как и хохлатая чернеть, предпочитают селиться вблизи колоний чаек. "Кряквы предпочитают "вторичное жилье" — им подходят дупла деревьев и даже старые вороньи гнезда. Широконоски населяют мелководье, предпочитают густо заросшие водоемы с большим количеством мелких беспозвоночных. Обычно это прежние русла рек, карьеры, заливы рек и озер с открытыми берегами, иловые площадки очистных сооружений. Гнезда эти птицы обустраивают в траве на берегах водоемов", — сказали в пресс-службе. Там также уточнили, что чирки-трескунки — перелетный вид, который очень редко гнездится в Москве, обычно обустраивают свое жилище на земле у берегов луговых водоемов. Гоголи строят гнезда около прудов в парках и в дуплах старых деревьев, реже в кучах хвороста и других укрытиях. "Всего в Москве обитает более 30 видов водоплавающих птиц — это представители отрядов гусеобразных, журавлеобразных, ржанкообразных и поганкообразных. Многообразию видов способствует благоприятная экологическая обстановка в столице", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240410/utki-1939099049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва