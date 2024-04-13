https://ria.ru/20240413/ukraina-1939821344.html

"Ничего нет". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине

"Ничего нет". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 13.04.2024

"Ничего нет". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил своих обещаний, в результате страна осталась без вооружений и финансовой помощи, заявил бывший советник Леонида РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:14

2024-04-13T17:14

2024-04-13T19:55

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил своих обещаний, в результате страна осталась без вооружений и финансовой помощи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Никаких переговоров о вступлении в Европейский союз нет — помните, Зеленский обещал? Вступления в НАТО нет, ракет нет, оружия нет, денег от США нет, оружия от США нет — ничего нет. Ничего нет из того, что было обещано. <…> Есть только обещания и больше ничего. Несбывшиеся мечты", — возмутился он.По мнению эксперта, разговоры о возможном выделении Вашингтоном финансовой помощи Киеву в виде кредита тоже не станут хорошей новостью, так как страна уже имеет огромный долг. Соскин добавил, что сейчас он только растет в астрономических темпах, а погасить его становится практически невозможно."А с другой стороны, четко уже видно, что никаких позитивных новостей тоже не будет", — резюмировал экс-советник Кучмы.Накануне бывший президент США Дональд Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа вместо "подарка".Белый дом в декабре прошлого года исчерпал возможности по предоставлению вооружений Киеву, в этом году ему передали лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Запрос американской администрации о выделении 60 миллиардов долларов для Украины ожидает одобрения конгрессом.Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению проекта о помощи Киеву по возвращении с каникул в апреле, но ему, вероятно, грозит бунт однопартийцев-республиканцев, недовольных поддержкой Украины. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.

https://ria.ru/20240413/nato-1939811074.html

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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, олег соскин, нато