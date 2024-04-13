https://ria.ru/20240413/ukraina-1939811472.html

В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.04.2024

В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога охватила Черкасскую и Кировоградскую области Украины, ранее в субботу она была объявлена в пяти регионах страны, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:20

2024-04-13T16:20

2024-04-13T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

черкасская область

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Воздушная тревога охватила Черкасскую и Кировоградскую области Украины, ранее в субботу она была объявлена в пяти регионах страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях, она звучит до сих пор. Согласно данным ресурса, тревога охватила Черкасскую и Кировоградскую области практически одновременно - сигнал прозвучал в 16.06 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кировоградская область, украина, вооруженные силы украины, черкасская область