https://ria.ru/20240413/ukraina-1939811472.html
В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.04.2024
В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога охватила Черкасскую и Кировоградскую области Украины, ранее в субботу она была объявлена в пяти регионах страны, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:20
2024-04-13T16:20
2024-04-13T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
вооруженные силы украины
черкасская область
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Воздушная тревога охватила Черкасскую и Кировоградскую области Украины, ранее в субботу она была объявлена в пяти регионах страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях, она звучит до сих пор. Согласно данным ресурса, тревога охватила Черкасскую и Кировоградскую области практически одновременно - сигнал прозвучал в 16.06 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, украина, вооруженные силы украины, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Черкасская область
В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черкасской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Воздушная тревога охватила Черкасскую и Кировоградскую области Украины, ранее в субботу она была объявлена в пяти регионах страны, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в субботу тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях, она звучит до сих пор.
Согласно данным ресурса, тревога охватила Черкасскую и Кировоградскую области практически одновременно - сигнал прозвучал в 16.06 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.