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В Британии назвали главное условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 13.04.2024 (обновлено: 16:06 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939808555.html
В Британии назвали главное условие для завершения конфликта на Украине
В Британии назвали главное условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 13.04.2024
В Британии назвали главное условие для завершения конфликта на Украине
Конфликт не закончится, пока Россия не будет уверена в защищенности Донбасса, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в эфире своего шоу на Youtube. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:02
2024-04-13T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Конфликт не закончится, пока Россия не будет уверена в защищенности Донбасса, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в эфире своего шоу на Youtube.Он напомнил, что жертвами киевского режима после переворота 2014 года уже стали тысячи человек."И они ведь до сих пор сбрасывают на мирных граждан Донбасса снаряды американского производства из числа текущего на Украину рекой потока оружия. Россия не прекратит конфликт, пока это оружие не окажется так далеко, что не сможет навредить никому из этнических русских на Украине", — сказал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939770591.html
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в мире, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс
В Британии назвали главное условие для завершения конфликта на Украине

Гэллоуэй: конфликт не закончится, пока Россия не защитит Донбасс

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Конфликт не закончится, пока Россия не будет уверена в защищенности Донбасса, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в эфире своего шоу на Youtube.
Он напомнил, что жертвами киевского режима после переворота 2014 года уже стали тысячи человек.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте
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"И они ведь до сих пор сбрасывают на мирных граждан Донбасса снаряды американского производства из числа текущего на Украину рекой потока оружия. Россия не прекратит конфликт, пока это оружие не окажется так далеко, что не сможет навредить никому из этнических русских на Украине", — сказал он.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
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