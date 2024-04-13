В Британии назвали главное условие для завершения конфликта на Украине
Гэллоуэй: конфликт не закончится, пока Россия не защитит Донбасс
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Конфликт не закончится, пока Россия не будет уверена в защищенности Донбасса, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в эфире своего шоу на Youtube.
Он напомнил, что жертвами киевского режима после переворота 2014 года уже стали тысячи человек.
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"И они ведь до сих пор сбрасывают на мирных граждан Донбасса снаряды американского производства из числа текущего на Украину рекой потока оружия. Россия не прекратит конфликт, пока это оружие не окажется так далеко, что не сможет навредить никому из этнических русских на Украине", — сказал он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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