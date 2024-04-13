Абсурдно. В Германии сделали неожиданное заявление о Путине
Вагенкнехт осудила политику Шольца по Украине и призвала к переговорам с Путиным
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание договориться с главой России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине. Об этом она заявила в интервью T-Online.
"Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на прекращение огня и мирные переговоры в кулуарах", — сказала она.
"Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на прекращение огня и мирные переговоры в кулуарах", — сказала она.
По ее мнению, важной частью компромисса мог бы стать отказ США от создания на Украине своей военной зоны влияния: никаких баз, никаких центров шпионажа.
Она считает, что без переговоров ситуация на Украине будет продолжать ухудшаться.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.