https://ria.ru/20240413/ukraina-1939752980.html

Абсурдно. В Германии сделали неожиданное заявление о Путине

Абсурдно. В Германии сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 13.04.2024

Абсурдно. В Германии сделали неожиданное заявление о Путине

Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание договориться с главой России Владимиром Путиным о прекращении огня... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:52

2024-04-13T08:52

2024-04-13T08:52

специальная военная операция на украине

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россия

сара вагенкнехт

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание договориться с главой России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине. Об этом она заявила в интервью T-Online. "Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на прекращение огня и мирные переговоры в кулуарах", — сказала она. По ее мнению, важной частью компромисса мог бы стать отказ США от создания на Украине своей военной зоны влияния: никаких баз, никаких центров шпионажа.Она считает, что без переговоров ситуация на Украине будет продолжать ухудшаться. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939422215.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

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