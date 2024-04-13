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Абсурдно. В Германии сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:52 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939752980.html
Абсурдно. В Германии сделали неожиданное заявление о Путине
Абсурдно. В Германии сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 13.04.2024
Абсурдно. В Германии сделали неожиданное заявление о Путине
Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание договориться с главой России Владимиром Путиным о прекращении огня... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T08:52
2024-04-13T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
германия
владимир путин
россия
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание договориться с главой России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине. Об этом она заявила в интервью T-Online. "Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на прекращение огня и мирные переговоры в кулуарах", — сказала она. По ее мнению, важной частью компромисса мог бы стать отказ США от создания на Украине своей военной зоны влияния: никаких баз, никаких центров шпионажа.Она считает, что без переговоров ситуация на Украине будет продолжать ухудшаться. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939422215.html
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в мире, украина, олаф шольц, германия, владимир путин, россия, сара вагенкнехт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Германия, Владимир Путин, Россия, Сара Вагенкнехт
Абсурдно. В Германии сделали неожиданное заявление о Путине

Вагенкнехт осудила политику Шольца по Украине и призвала к переговорам с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание договориться с главой России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине. Об этом она заявила в интервью T-Online.

"Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на прекращение огня и мирные переговоры в кулуарах", — сказала она.
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По ее мнению, важной частью компромисса мог бы стать отказ США от создания на Украине своей военной зоны влияния: никаких баз, никаких центров шпионажа.
Она считает, что без переговоров ситуация на Украине будет продолжать ухудшаться.

Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцГерманияВладимир ПутинРоссияСара Вагенкнехт
 
 
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