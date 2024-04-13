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Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов ОАЭ - РИА Новости, 13.04.2024
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11:52 13.04.2024 (обновлено: 14:06 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ukmto-1939777904.html
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов ОАЭ
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов ОАЭ - РИА Новости, 13.04.2024
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов ОАЭ
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в соцсети X, что получило информацию об инциденте в 50... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T11:52
2024-04-13T14:06
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в соцсети X, что получило информацию об инциденте в 50 морских милях (92,6 километра) от города Фуджайра Объединённых Арабских Эмиратов. "Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджайра ОАЭ. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении управления. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.Управление позже отметило, что судно было задержано "региональными властями".
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в мире, оаэ
В мире, ОАЭ
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов ОАЭ

UKMTO: в 50 морских милях от города Фуджайра в ОАЭ произошел инцидент

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОАЭ
ОАЭ - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в соцсети X, что получило информацию об инциденте в 50 морских милях (92,6 километра) от города Фуджайра Объединённых Арабских Эмиратов.
"Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджайра ОАЭ. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении управления.
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Управление позже отметило, что судно было задержано "региональными властями".
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