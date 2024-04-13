https://ria.ru/20240413/turtsiya-1939826740.html

В Турции назвали возможную причину аварии на фуникулере

В Турции назвали возможную причину аварии на фуникулере - РИА Новости, 13.04.2024

В Турции назвали возможную причину аварии на фуникулере

Власти задержали 13 фигурантов в рамках расследования аварии на фуникулере в Турции, в результате которой погиб человек, по предварительным данным, причиной... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:52

2024-04-13T17:52

2024-04-13T17:59

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СТАМБУЛ, 13 апр — РИА Новости. Власти задержали 13 фигурантов в рамках расследования аварии на фуникулере в Турции, в результате которой погиб человек, по предварительным данным, причиной аварии стала коррозия металлических конструкций, сообщил в субботу министр юстиции Йылмаз Тунч. Спасатели завершили в субботу эвакуацию всех 174 человек, застрявших в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье. Они провели там почти сутки. Тунч уточнил, что инцидент привел к гибели человека, пострадали в общей сложности 17 человек. Министр юстиции написал в соцсети X, что по результатам предварительной проверки установлено отсутствие плана эвакуации и на случай ЧС у эксплуатирующей фуникулер компании. "Выданы ордера на задержание 13 человек, среди них сотрудники фирмы-эксплуатанта, а также фирмы, отвечающей за техническое обслуживание системы", — написал министр. "В предварительном отчете, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия. Опора фуникулера была сломана после повреждения системы шкивов", — сообщил министр. Мэр Антальи Мухиттин Бёджек ранее заявил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные проверки. Часть опоры фуникулера оторвалась в пятницу и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек, есть раненые. Движение фуникулера было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы почти две сотни человек. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате этой аварии, заявили РИА Новости в дипмиссии.

https://ria.ru/20231208/gornolyzhnyy-1914678364.html

https://ria.ru/20210523/funikuler-1733572208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анталья (провинция), турция, россия