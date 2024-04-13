Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали возможную причину аварии на фуникулере - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 13.04.2024 (обновлено: 17:59 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/turtsiya-1939826740.html
В Турции назвали возможную причину аварии на фуникулере
В Турции назвали возможную причину аварии на фуникулере - РИА Новости, 13.04.2024
В Турции назвали возможную причину аварии на фуникулере
Власти задержали 13 фигурантов в рамках расследования аварии на фуникулере в Турции, в результате которой погиб человек, по предварительным данным, причиной... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:52
2024-04-13T17:59
в мире
анталья (провинция)
турция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939827329_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_3a06ea6899fb10536f57cb033084164b.jpg
СТАМБУЛ, 13 апр — РИА Новости. Власти задержали 13 фигурантов в рамках расследования аварии на фуникулере в Турции, в результате которой погиб человек, по предварительным данным, причиной аварии стала коррозия металлических конструкций, сообщил в субботу министр юстиции Йылмаз Тунч. Спасатели завершили в субботу эвакуацию всех 174 человек, застрявших в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье. Они провели там почти сутки. Тунч уточнил, что инцидент привел к гибели человека, пострадали в общей сложности 17 человек. Министр юстиции написал в соцсети X, что по результатам предварительной проверки установлено отсутствие плана эвакуации и на случай ЧС у эксплуатирующей фуникулер компании. "Выданы ордера на задержание 13 человек, среди них сотрудники фирмы-эксплуатанта, а также фирмы, отвечающей за техническое обслуживание системы", — написал министр. "В предварительном отчете, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия. Опора фуникулера была сломана после повреждения системы шкивов", — сообщил министр. Мэр Антальи Мухиттин Бёджек ранее заявил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные проверки. Часть опоры фуникулера оторвалась в пятницу и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек, есть раненые. Движение фуникулера было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы почти две сотни человек. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате этой аварии, заявили РИА Новости в дипмиссии.
https://ria.ru/20231208/gornolyzhnyy-1914678364.html
https://ria.ru/20210523/funikuler-1733572208.html
анталья (провинция)
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939827329_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ebc916039bf2bd7df3e1d54cfe6660ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анталья (провинция), турция, россия
В мире, Анталья (провинция), Турция, Россия
В Турции назвали возможную причину аварии на фуникулере

Минюст назвал коррозию конструкций причиной аварии на фуникулере в Анталье

© AP Photo / Dia ImagesПоврежденная кабина канатной дороги в Анталье, Турция
Поврежденная кабина канатной дороги в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Dia Images
Поврежденная кабина канатной дороги в Анталье, Турция
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 апр — РИА Новости. Власти задержали 13 фигурантов в рамках расследования аварии на фуникулере в Турции, в результате которой погиб человек, по предварительным данным, причиной аварии стала коррозия металлических конструкций, сообщил в субботу министр юстиции Йылмаз Тунч.
Спасатели завершили в субботу эвакуацию всех 174 человек, застрявших в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье. Они провели там почти сутки.
Поселок в Австрии - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Мать с ребенком выпали из подъемника в горах австрийского Тироля, пишут СМИ
8 декабря 2023, 17:48
Тунч уточнил, что инцидент привел к гибели человека, пострадали в общей сложности 17 человек. Министр юстиции написал в соцсети X, что по результатам предварительной проверки установлено отсутствие плана эвакуации и на случай ЧС у эксплуатирующей фуникулер компании.
«
"Выданы ордера на задержание 13 человек, среди них сотрудники фирмы-эксплуатанта, а также фирмы, отвечающей за техническое обслуживание системы", — написал министр.
"В предварительном отчете, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия. Опора фуникулера была сломана после повреждения системы шкивов", — сообщил министр.
Мэр Антальи Мухиттин Бёджек ранее заявил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные проверки.
Часть опоры фуникулера оторвалась в пятницу и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек, есть раненые. Движение фуникулера было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы почти две сотни человек. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате этой аварии, заявили РИА Новости в дипмиссии.
Место падения кабины фуникулера в Пьемонте, Италия - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Крупные ЧП на канатных дорогах в мире
23 мая 2021, 22:31
 
В миреАнталья (провинция)ТурцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала