Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО
Власти Турции опровергли сообщения о передаче Израилю данных с базы НАТО Кюречик
© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции и НАТО
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции и НАТО. Архивное фото
АНКАРА, 13 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО в стране.
Утверждения о передаче данных с радарной базы НАТО - Кюречик в турецкой Малатье, на востоке страны, появились в социальных сетях после напряжённости между Израилем и Ираном.
"Утверждения относительно радарной базы Кюречик, которые появились в некоторых социальных сетях после заявлений Ирана об Израиле, не соответствуют действительности. Радарная база Кюречик в Малатье была создана в интересах нашей национальной безопасности и направлена на защиту населения, территории и сил союзников по НАТО", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.
"Информация, полученная с этой радарной системы, передаётся и используется для обороны альянса в рамках существующих процедур НАТО. Радарная информация не передаётся союзникам, не входящим в НАТО, таким как Израиль", - говорится в заявлении.
Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент ИранаЭбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
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