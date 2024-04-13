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Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО - РИА Новости, 13.04.2024
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12:20 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/turtsiya-1939781869.html
Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО
Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО - РИА Новости, 13.04.2024
Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО
Администрация президента Турции опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО в стране. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T12:20
2024-04-13T12:20
в мире
израиль
иран
сирия
нато
корпус стражей исламской революции
хамас
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АНКАРА, 13 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО в стране. Утверждения о передаче данных с радарной базы НАТО - Кюречик в турецкой Малатье, на востоке страны, появились в социальных сетях после напряжённости между Израилем и Ираном. "Утверждения относительно радарной базы Кюречик, которые появились в некоторых социальных сетях после заявлений Ирана об Израиле, не соответствуют действительности. Радарная база Кюречик в Малатье была создана в интересах нашей национальной безопасности и направлена на защиту населения, территории и сил союзников по НАТО", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. "Информация, полученная с этой радарной системы, передаётся и используется для обороны альянса в рамках существующих процедур НАТО. Радарная информация не передаётся союзникам, не входящим в НАТО, таким как Израиль", - говорится в заявлении. Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент ИранаЭбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
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в мире, израиль, иран, сирия, нато, корпус стражей исламской революции, хамас
В мире, Израиль, Иран, Сирия, НАТО, Корпус стражей исламской революции, ХАМАС
Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО

Власти Турции опровергли сообщения о передаче Израилю данных с базы НАТО Кюречик

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции и НАТО
Флаги Турции и НАТО - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции и НАТО. Архивное фото
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АНКАРА, 13 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО в стране.
Утверждения о передаче данных с радарной базы НАТО - Кюречик в турецкой Малатье, на востоке страны, появились в социальных сетях после напряжённости между Израилем и Ираном.
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"Утверждения относительно радарной базы Кюречик, которые появились в некоторых социальных сетях после заявлений Ирана об Израиле, не соответствуют действительности. Радарная база Кюречик в Малатье была создана в интересах нашей национальной безопасности и направлена на защиту населения, территории и сил союзников по НАТО", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.
"Информация, полученная с этой радарной системы, передаётся и используется для обороны альянса в рамках существующих процедур НАТО. Радарная информация не передаётся союзникам, не входящим в НАТО, таким как Израиль", - говорится в заявлении.
Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
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По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент ИранаЭбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
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