https://ria.ru/20240413/turnir-1939837890.html

Вологодчина провела Международный инклюзивный турнир по Фиджитал-БПЛА

Вологодчина провела Международный инклюзивный турнир по Фиджитал-БПЛА - РИА Новости, 13.04.2024

Вологодчина провела Международный инклюзивный турнир по Фиджитал-БПЛА

Международный инклюзивный турнир по Фиджитал-БПЛА провели для детей, подростков и молодежи в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T19:21

2024-04-13T19:21

2024-04-13T19:25

вологодская область

вологодская область

россия

киргизия

сергей корсаков

петр дубров

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939838245_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_05c4f558e371fafc18f6916f33887d8f.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Международный инклюзивный турнир по Фиджитал-БПЛА провели для детей, подростков и молодежи в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. В этом турнире поучаствовали свыше 150 спортсменов из РФ и зарубежных стран, часть из которых с ограниченными возможностями здоровья, ветераны СВО и их дети, а также воспитанники социальных учреждений Вологодской области"Правительство Вологодской области будет оказывать содействие развитию подобного рода дисциплин. Важно подчеркнуть, что мы создавали, создаем и будем создавать все необходимые условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья получали возможность для развития и освоения навыков в современных технологиях", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. По его словам, участники турнира становятся примером для подражания. "Вы на своем примере показываете, как перебарывать себя, как можно, выходя из зоны комфорта, становиться лучшей версией себя, добиваясь самых высоких целей. И вы, на самом деле, люди с неограниченными возможностями", - подчеркнул Филимонов. По данным пресс-службы, организатором мероприятия стала автономная некоммерческая организация по развитию прогрессивных технологий и киберспорта в инклюзивном обществе "Уникальный мир" при поддержке правительства Вологодской области. Данный турнир прошел по трем дисциплинам: Фиджитал-БПЛА, Дрон-Футбол, Битва дронов, которую провели впервые на территории РФ. Также Вологодским отделением федерации компьютерного спорта были организованы соревнования по интерактивному футболу и баскетболу, кибертанцы. В материале отмечается, что на этом турнире был организован телемост между Россией и Киргизией, в рамках которого команда киргизских киберспортсменов приняла участие в соревнованиях. Турнир приурочен ко Всемирному дню авиации и космонавтики. Так, на открытии был дан старт для поездки российских космонавтов в страны СНГ: Героя РФ Сергея Корсакова в Киргизию, Героя РФ Петра Дуброва в Таджикистан и проходящего подготовку к своему первому полету в космос Арутюну Кивиряну в Армению. 19 апреля им предстоит открыть международный научно-просветительский фестиваль "Ю.А. Гагарин - Герой нашего времени". Космонавты проведут культурно-образовательные мероприятия для укрепления и развития сотрудничества в сфере высоких технологий между странами. В пресс-службе правительства отметили, что инклюзивный БПЛА-Фиджитал - это новый вид спорта, который представляет собой функционально-цифровое двоеборье. Сначала подростки с ограниченными возможностями здоровья соревнуются в цифровой части: компьютер или приставка. Затем игра переходит в реальное спортивное состязание.

https://ria.ru/20231108/vologodchina-1908186135.html

https://ria.ru/20240326/vologda-1935811157.html

вологодская область

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, россия, киргизия, сергей корсаков, петр дубров, снг