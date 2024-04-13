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ЦАХАЛ: запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов
ЦАХАЛ: запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов - РИА Новости, 13.04.2024
ЦАХАЛ: запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что выпущенные Ираном дроны могут достичь территории страны в течение нескольких часов, сообщает... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:29
2024-04-13T23:29
2024-04-13T23:50
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что выпущенные Ираном дроны могут достичь территории страны в течение нескольких часов, сообщает издание Times of Israel."Он заявил, что израильские ВВС отслеживают дроны, подчеркнув, что займет несколько часов, пока они достигнут страны", - говорится в сообщении издания.Он также предупредил о возможных проблемах с GPS, пока военные работают над перехватом дронов.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
ЦАХАЛ: запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов
Представитель ЦАХАЛ Хагари: дроны Ирана могут достичь Израиля за несколько часов