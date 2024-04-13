https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939860688.html

ЦАХАЛ: запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов

ЦАХАЛ: запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов - РИА Новости, 13.04.2024

ЦАХАЛ: запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что выпущенные Ираном дроны могут достичь территории страны в течение нескольких часов, сообщает... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:29

2024-04-13T23:29

2024-04-13T23:50

в мире

иран

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что выпущенные Ираном дроны могут достичь территории страны в течение нескольких часов, сообщает издание Times of Israel."Он заявил, что израильские ВВС отслеживают дроны, подчеркнув, что займет несколько часов, пока они достигнут страны", - говорится в сообщении издания.Он также предупредил о возможных проблемах с GPS, пока военные работают над перехватом дронов.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем