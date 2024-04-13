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Системы ПВО Израиля привели в повышенную боевую готовность - РИА Новости, 14.04.2024
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23:21 13.04.2024 (обновлено: 02:38 14.04.2024)
https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939860170.html
Системы ПВО Израиля привели в повышенную боевую готовность
Системы ПВО Израиля привели в повышенную боевую готовность - РИА Новости, 14.04.2024
Системы ПВО Израиля привели в повышенную боевую готовность
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что системы ПВО страны приведены в повышенную боевую готовность. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-13T23:21
2024-04-14T02:38
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что системы ПВО страны приведены в повышенную боевую готовность."Система противовоздушной обороны полностью боеспособна и перехватывает угрозы там, где это необходимо, даже в текущий момент. В это время в воздухе находятся многочисленные самолеты ВВС, готовые противостоять любой угрозе", - сказал он.Представитель армии выразил уверенность, что ЦАХАЛ сделает все возможное для обеспечения безопасности граждан Израиля.
https://ria.ru/20240413/tegeran-1939859611.html
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в мире, израиль, иран
В мире, Израиль, Иран
Системы ПВО Израиля привели в повышенную боевую готовность

ЦАХАЛ: системы ПВО Израиля приведены в повышенную боевую готовность

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что системы ПВО страны приведены в повышенную боевую готовность.
"Система противовоздушной обороны полностью боеспособна и перехватывает угрозы там, где это необходимо, даже в текущий момент. В это время в воздухе находятся многочисленные самолеты ВВС, готовые противостоять любой угрозе", - сказал он.
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