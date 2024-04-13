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Системы ПВО Израиля привели в повышенную боевую готовность

Системы ПВО Израиля привели в повышенную боевую готовность - РИА Новости, 14.04.2024

Системы ПВО Израиля привели в повышенную боевую готовность

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что системы ПВО страны приведены в повышенную боевую готовность. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-13T23:21

2024-04-13T23:21

2024-04-14T02:38

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что системы ПВО страны приведены в повышенную боевую готовность."Система противовоздушной обороны полностью боеспособна и перехватывает угрозы там, где это необходимо, даже в текущий момент. В это время в воздухе находятся многочисленные самолеты ВВС, готовые противостоять любой угрозе", - сказал он.Представитель армии выразил уверенность, что ЦАХАЛ сделает все возможное для обеспечения безопасности граждан Израиля.

https://ria.ru/20240413/tegeran-1939859611.html

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в мире, израиль, иран