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Системы ПВО Израиля привели в повышенную боевую готовность
Системы ПВО Израиля привели в повышенную боевую готовность - РИА Новости, 14.04.2024
Системы ПВО Израиля привели в повышенную боевую готовность
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что системы ПВО страны приведены в повышенную боевую готовность. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-13T23:21
2024-04-13T23:21
2024-04-14T02:38
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что системы ПВО страны приведены в повышенную боевую готовность."Система противовоздушной обороны полностью боеспособна и перехватывает угрозы там, где это необходимо, даже в текущий момент. В это время в воздухе находятся многочисленные самолеты ВВС, готовые противостоять любой угрозе", - сказал он.Представитель армии выразил уверенность, что ЦАХАЛ сделает все возможное для обеспечения безопасности граждан Израиля.
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в мире, израиль, иран
Системы ПВО Израиля привели в повышенную боевую готовность
ЦАХАЛ: системы ПВО Израиля приведены в повышенную боевую готовность
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что системы ПВО страны приведены в повышенную боевую готовность.
"Система противовоздушной обороны полностью боеспособна и перехватывает угрозы там, где это необходимо, даже в текущий момент. В это время в воздухе находятся многочисленные самолеты ВВС, готовые противостоять любой угрозе", - сказал он.
Представитель армии выразил уверенность, что ЦАХАЛ сделает все возможное для обеспечения безопасности граждан Израиля.