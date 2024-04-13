https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939819583.html

В Израиле взорвались два беспилотника, запущенных из Ливана, заявил ЦАХАЛ

В Израиле взорвались два беспилотника, запущенных из Ливана, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 13.04.2024

В Израиле взорвались два беспилотника, запущенных из Ливана, заявил ЦАХАЛ

Два боевых беспилотника, запущенных из Ливана шиитским движением "Хезболлах", взорвались на севере Израиля в районе населенного пункта Ханита, сообщила... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:03

2024-04-13T17:03

2024-04-13T17:03

израиль

ливан

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр — РИА Новости. Два боевых беспилотника, запущенных из Ливана шиитским движением "Хезболлах", взорвались на севере Израиля в районе населенного пункта Ханита, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районе Ханиты на севере Израиля, было зафиксировано три пуска ракет из Ливана в направлении Израиля, которые упали на открытой местности. Кроме того, в районе Ханиты взорвались два БПЛА "Хезболлах" со взрывчаткой... В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по южному Ливану", - говорится в сообщении. Военные не сообщили о возможных последствиях взрывов беспилотников. Издание The Times of Israel сообщает, что движение "Хезболлах" взяло на себя ответственность за запуск начиненных взрывчаткой дронов. Отмечаются, что целью беспилотников был объект, который, по утверждению "Хезболлах", используется израильской армией.

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израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире