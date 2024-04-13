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В Израиле сообщили о гибели пропавшего на Западном берегу подростка - РИА Новости, 13.04.2024
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16:09 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939810116.html
В Израиле сообщили о гибели пропавшего на Западном берегу подростка
В Израиле сообщили о гибели пропавшего на Западном берегу подростка - РИА Новости, 13.04.2024
В Израиле сообщили о гибели пропавшего на Западном берегу подростка
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила в Telegram-канале об обнаружении тела пропавшего сутки назад израильского подростка, который пас скот на... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:09
2024-04-13T16:09
в мире
израиль
рамалла
шабак
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила в Telegram-канале об обнаружении тела пропавшего сутки назад израильского подростка, который пас скот на Западном берегу, и заявила, что четырнадцатилетний мальчик был убит террористами. "Некоторое время назад ЦАХАЛ, Служба общей безопасности (ШАБАК) и полиция Израиля обнаружили тело 14-летнего Биньямина Ахимеира в районе Малахей ха-Шалом. Биньямин Ахимеир пропал в пятницу утром и был убит в результате теракта. Инцидент находится на рассмотрении. Силы безопасности продолжают преследование подозреваемых в совершении нападения", - говорится в сообщении. Израильский подросток пропал в пятницу утром в районе еврейских поселений севернее Рамаллы во время выгула скота. Израильские СМИ сообщали, что спустя несколько часов стадо вернулось на ферму без него. К поискам, которые продолжались всю ночь, были привлечены силы ЦАХАЛ, ШАБАК и добровольцы.
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в мире, израиль, рамалла, шабак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рамалла, ШАБАК, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле сообщили о гибели пропавшего на Западном берегу подростка

ЦАХАЛ: найдено тело пропавшего в пятницу на Западном берегу 14-летнего подростка

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила в Telegram-канале об обнаружении тела пропавшего сутки назад израильского подростка, который пас скот на Западном берегу, и заявила, что четырнадцатилетний мальчик был убит террористами.
«
"Некоторое время назад ЦАХАЛ, Служба общей безопасности (ШАБАК) и полиция Израиля обнаружили тело 14-летнего Биньямина Ахимеира в районе Малахей ха-Шалом. Биньямин Ахимеир пропал в пятницу утром и был убит в результате теракта. Инцидент находится на рассмотрении. Силы безопасности продолжают преследование подозреваемых в совершении нападения", - говорится в сообщении.
Израильский подросток пропал в пятницу утром в районе еврейских поселений севернее Рамаллы во время выгула скота. Израильские СМИ сообщали, что спустя несколько часов стадо вернулось на ферму без него.
К поискам, которые продолжались всю ночь, были привлечены силы ЦАХАЛ, ШАБАК и добровольцы.
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