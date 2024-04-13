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В Израиле сообщили о гибели пропавшего на Западном берегу подростка

В Израиле сообщили о гибели пропавшего на Западном берегу подростка - РИА Новости, 13.04.2024

В Израиле сообщили о гибели пропавшего на Западном берегу подростка

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила в Telegram-канале об обнаружении тела пропавшего сутки назад израильского подростка, который пас скот на... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:09

2024-04-13T16:09

2024-04-13T16:09

в мире

израиль

рамалла

шабак

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила в Telegram-канале об обнаружении тела пропавшего сутки назад израильского подростка, который пас скот на Западном берегу, и заявила, что четырнадцатилетний мальчик был убит террористами. "Некоторое время назад ЦАХАЛ, Служба общей безопасности (ШАБАК) и полиция Израиля обнаружили тело 14-летнего Биньямина Ахимеира в районе Малахей ха-Шалом. Биньямин Ахимеир пропал в пятницу утром и был убит в результате теракта. Инцидент находится на рассмотрении. Силы безопасности продолжают преследование подозреваемых в совершении нападения", - говорится в сообщении. Израильский подросток пропал в пятницу утром в районе еврейских поселений севернее Рамаллы во время выгула скота. Израильские СМИ сообщали, что спустя несколько часов стадо вернулось на ферму без него. К поискам, которые продолжались всю ночь, были привлечены силы ЦАХАЛ, ШАБАК и добровольцы.

https://ria.ru/20240107/rebenok-1920090051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, рамалла, шабак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году