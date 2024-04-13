Израиль заявил об атаке на крупный военный объект "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали крупный военный объект "Хезболлы" на юге Ливана
© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали крупный военный объект шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в субботу утром пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по крупному военному объекту, принадлежащему террористической организации "Хезболлах", включающему военные комплексы и военный пост, в районе Рихан в Ливане", - говорится в сообщении.
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Израиль нанес удар после того, как в пятницу вечером "Хезболлах" запустила порядка 40 ракет по северным населенным пунктам Израиля. О пострадавших не сообщалось. Массированный ракетный обстрел произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.