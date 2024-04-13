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Израиль заявил об атаке на крупный военный объект "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 13.04.2024
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09:17 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939756204.html
Израиль заявил об атаке на крупный военный объект "Хезболлы" в Ливане
Израиль заявил об атаке на крупный военный объект "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 13.04.2024
Израиль заявил об атаке на крупный военный объект "Хезболлы" в Ливане
ВВС Израиля атаковали крупный военный объект шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в субботу утром пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:17
2024-04-13T09:17
в мире
израиль
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали крупный военный объект шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в субботу утром пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по крупному военному объекту, принадлежащему террористической организации "Хезболлах", включающему военные комплексы и военный пост, в районе Рихан в Ливане", - говорится в сообщении. Израиль нанес удар после того, как в пятницу вечером "Хезболлах" запустила порядка 40 ракет по северным населенным пунктам Израиля. О пострадавших не сообщалось. Массированный ракетный обстрел произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил об атаке на крупный военный объект "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали крупный военный объект "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали крупный военный объект шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в субботу утром пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по крупному военному объекту, принадлежащему террористической организации "Хезболлах", включающему военные комплексы и военный пост, в районе Рихан в Ливане", - говорится в сообщении.
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Израиль нанес удар после того, как в пятницу вечером "Хезболлах" запустила порядка 40 ракет по северным населенным пунктам Израиля. О пострадавших не сообщалось. Массированный ракетный обстрел произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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В миреИзраильЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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