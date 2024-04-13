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Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа вместо "подарка" - РИА Новости, 13.04.2024
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00:43 13.04.2024 (обновлено: 01:00 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/tramp-1939732708.html
Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа вместо "подарка"
Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа вместо "подарка" - РИА Новости, 13.04.2024
Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа вместо "подарка"
Бывший президент США Дональд Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа вместо "подарка", об этом он заявил на пресс-конференции со спикером палаты... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:43
2024-04-13T01:00
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа вместо "подарка", об этом он заявил на пресс-конференции со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, которую транслировал Fox News."Мы прямо сейчас рассматриваем, мы думаем о том, чтобы сделать это займом вместо просто подарка", — сказал он журналистам.В пятницу британская Financial Times сообщила, что США выступили с предложением выделить Украине помощь в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов.Американская инициатива включает в себя вывод сегодняшней стоимости будущей прибыли от российских активов либо через облигации, либо через кредит. Отмечается, что подобная мера может принести Украине от 30 до 40 миллиардов евро. Американская схема будет рассмотрена министрами финансов "Большой семерки" на следующей неделе в Вашингтоне и на саммите в июне, говорится в публикации.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева ожидает одобрения конгрессом.Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Украине по возвращении с каникул в апреле. Однако ему может грозить бунт однопартийцев-республиканцев, недовольных поддержкой Киева. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
https://ria.ru/20240412/dzhonson-1939656158.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, майк джонсон, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Владимир Путин, НАТО
Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа вместо "подарка"

Трамп: рассматривается возможность сделать помощь Киеву займом вместо "подарка"

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа вместо "подарка", об этом он заявил на пресс-конференции со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, которую транслировал Fox News.
«
"Мы прямо сейчас рассматриваем, мы думаем о том, чтобы сделать это займом вместо просто подарка", — сказал он журналистам.
В пятницу британская Financial Times сообщила, что США выступили с предложением выделить Украине помощь в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов.
Американская инициатива включает в себя вывод сегодняшней стоимости будущей прибыли от российских активов либо через облигации, либо через кредит. Отмечается, что подобная мера может принести Украине от 30 до 40 миллиардов евро. Американская схема будет рассмотрена министрами финансов "Большой семерки" на следующей неделе в Вашингтоне и на саммите в июне, говорится в публикации.
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Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева ожидает одобрения конгрессом.
Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Украине по возвращении с каникул в апреле. Однако ему может грозить бунт однопартийцев-республиканцев, недовольных поддержкой Киева. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
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